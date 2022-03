Isabel Velasco es la nueva presidenta de Europlataforms, una plataforma que vela por la mejora del sector en el viejo continente. La aragonesa analiza en la entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el futuro de la logística en Europa y en Aragón y aborda los retos a los que se enfrenta con la vista puesta en el comercio electrónico, la implantación del ferrocarril, el aprovechamiento del aeropuerto de Zaragoza, la dignificación de los profesionales del transporte, la sostenibilidad y la formación.

--¿Qué es Europlataforms?

--Es una asociación de asociaciones de plataformas logísticas europeas. Ahora mismo hay nueve socios: Dinamarca, Finlandia, Polonia, Hungría, Portugal, Italia, Grecia, Alemania y España, y tenemos el reto de incorporar a Francia. La mayor parte de las plataformas logísticas de Europa se concentran en Alemania, España e Italia. El objetivo es defender los intereses del sector, darle visibilidad, intercambiar experiencias y coordinar actuaciones conjuntas.

--¿Qué retos afronta el sector en Europa?

--La logística es un instrumento clave para el desarrollo económico de Europa. Existen unas líneas específicas y unas directrices que hay que seguir hasta el 2050, en las que se abordan asuntos como los nuevos combustibles, la descarbonización, la sostenibilidad, el rendimiento de las cadenas de suministro basadas en la intermodalidad y la digitalización.

--¿Cómo está España respecto al resto del continente?

--Yo diría que estamos a la cabeza. España tiene un nivel muy alto en el desarrollo de infraestructuras y tiene muy claro cómo optimizar los proyectos logísticos a la hora de planificar los nudos de conectividad. Lo que falla en España es el uso del ferrocarril, ya que en Europa el transporte por ferrocarril supone el 17% y en España es apenas el 4%. Eso resta competitividad con Europa e impide alcanzar los objetivos de sostenibilidad. En España, no obstante, se está trabajando muy en serio en esto

--¿De qué forma van a impulsar los fondos europeos la logística?

--Hay una línea de financiación, llamada Conectando Europa, que engloba instrumentos financieros que se dotan en exclusiva para el desarrollo del transporte europeo. En la comunidad aragonesa, estamos tratando de acceder a estos recursos, por ejemplo, para desarrollar un aparcamiento de camiones en la plataforma logística de Zaragoza, así como en otros grandes polígonos. El desarrollo de estos parkings es una de las áreas de desarrollo marcadas por la Comisión Europea para dignificar el trabajo de los transportistas y generar una red de aparcamientos seguros a lo largo de todas las plataformas logísticas que recorren las plataformas logísticas de Europa. El objetivo es que se sitúen como lejos a 100 kilómetros entre unos y otros.

--¿Le preocupa el factor humano en el desarrollo logístico?

Totalmente. La pandemia ha demostrado que los trabajadores son fundamentales. La pandemia ha puesto en su lugar al sector del transporte y al transportista. Además, es muy importante su formación porque se habla ya de que faltan 400.000 profesionales formados, de los que unos 15.000 estarían en España. Y solo el 7% tiene menos de 25 años. A esta gente hay que decirles que el sector debe de tener unas condiciones dignas. Además, la revolución tecnológica pide a gritos unas condiciones dignas y una formación de los trabajadores en cuestiones como la digitalización.

--¿Cuáles cree que son los puntales en los que se debe de apoyar el sector en el futuro?

--Las prioridades se centran en las personas, la formación de los profesionales a todos los niveles, la disponibilidad de grandes superficies de suelo a precios competitivos e incidir en la sostenibilidad, ayudando a las empresas de transportes en la descarbonización. Y, por supuesto, no descuidar las conexiones. Ahora son muy buenas, pero hay que seguir en ello.

--¿Aragón también tiene ese problema de falta de suelo para atraer empresas?

Ahora mismo no hay suelo desarrollado. Se trata de un problema que existe en España, pero también en Europa. El comercio electrónico ha cambiado radicalmente las necesidades de los operadores logísticos, que ahora necesitan parcelas XXL. No obstante, Aragón puede aprovechar esa oportunidad porque Barcelona no tiene suelo cercano a los grandes núcleos de actividad. En Madrid ocurre algo parecido.

--¿Cómo se ve desde Europa el papel que juega Aragón en materia logística?

Aragón se ha convertido en un referente internacional en el sector de la logística. La estrategia que se ha seguido está siendo reconocida a nivel europeo. Antes, por ejemplo, Zaragoza era un lugar situado entre Madrid y Barcelona, pero ahora Zaragoza es Zaragoza. Y eso es gracias al trabajo realizado durante estos años.

--¿Qué proyecto puede marcar un antes y un después en el desarrollo de la logística aragonesa?

No vamos a parar en Aragón. Las grandes empresas están ahora estudiando las ubicaciones para establecer sus sedes logísticas. En la comunidad, el efecto arrastre que se está generando es cada vez más visible. Las grandes empresas quieren estar aquí y por eso ahora el trabajo consiste en ayudarles a encontrar la mejor disponibilidad de suelo y los mejores apoyos administrativos.

--No habla de empresas concretas, pero ¿cree que el comercio electrónico puede representar ese salto de Aragón en logística?

Sí, yo creo que sí. El comercio eléctrónico ha llegado para quedarse y puede suponer un salto en la logística de Aragón. El desarrollo del canal 'on line' va a llevar a estas grandes empresas a desarrollar otro tipo de almacenes logísticos y eso generará un efecto dominó. De esta forma, la sostenibilidad y la digitalización van a jugar un papel clave. También la inmediatez ha cambiado las formas de operar para dar un buen servicio al cliente. Para ello se necesitan plataformas logísticas eficientes.

--El aeropuerto ha sido un incentivo más para la expansión de la logística...

El aeropuerto de Zaragoza ha sabido encontrar su nicho en el transporte de mercancías. Su expansión ha sido un efecto indirecto del desarrollo de Plaza, y Aena está invirtiendo en las terminales de carga. Nos gustaría es diversificar la mercancía que se mueve desde el aeropuerto de Zaragoza y ver qué otros sectores pueden utilizar también el aeropuerto de Zaragoza. En este sentido, se está estudiando el sector farmacéutico y el tecnológico. En corto plazo de tiempo puede haber otras actividades para la carga.

--La otra cara de la moneda sería el ferrocarril. ¿Cómo se puede trabajar en esa dirección en Aragón?

--Es la espina clavada. Los expertos dicen que no es tanto un problema de las infraestructuras que hay si no de la oferta. Habría que analizar qué sectores están preparados en Aragón para hacer del transporte por ferrocarril un medio eficiente y competitivo para las empresas.

--¿La escalada de precios está ahogando ya al sector?

Se está llevando a cabo un estudio a nivel nacional que también se presentará en Zaragoza. El objetivo de la logística es optimizar los recursos de las empresas y hacerlas más competitivas a través de la logística y de servicios que reduzcan los costes económicos de su cadena de suministros.