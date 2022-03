Miles de profesionales sanitarios, trabajadores sociales y epidemiólogos llevan dos años abordando una pandemia inédita en el último siglo. Desde el desconcierto inicial a la alegría de la vacuna, el personal de enfermería y medicina de las ciudades y del medio rurall, el transporte sanitario, el tercer sector o las direcciones de los hospitales, han superado una carrera de obstáculos que no solo les afectó en el ámbito profesional, sino como a toda la sociedad, también a nivel personal.

Con una mochila cargada de experiencias y sentimientos encontrados, muchos de ellos piden mirar al futuro con la esperanza de que el coronavirus deje de ser la patología que nos robó el sueño y los abrazos y pase a ser un virus más que la ciencia logró poner a raya.

Abrazando Corazones

El proyecto Abrazando Corazones casi nació al mismo tiempo que la pandemia de coronavirus hizo estallar por los aires la vida corriente fuera y dentro de los hospitales. El equipo de enfermería de la unidad de cuidados intensivos polivalente del hospital Miguel Servet de Zaragoza se puso en marcha a los pocos días de empezar a recibir pacientes graves que quedaban totalmente aislados de sus familias para tratar de contener la expansión del virus.

Dos años después, el proyecto sigue funcionando y acercando a las familias y a los pacientes que ingresan no solo en esta zona de críticos, sino en muchas más de otros hospitales aragoneses, que copiaron la iniciativa.

"Las familias de los pacientes ingresados en la uci con covid lo estaban pasando muy mal y vimos la posibilidad de sentirnos útiles y paliar la angustia de esas familias", explica Luisa Gallego, enfermera de la uci polivalente del Miguel Servet que forma parte del proyecto Abrazando Corazones desde el principio. "El inicio fue durísimo para todos", rememora.

La incertidumbre, la falta de información sobre el virus y sobre cómo protegerse de él, así como el confinamiento estricto impuesto por las autoridades políticas y sanitarias complicaron su labor.

"Decidimos buscar la manera de establecer un contacto entre las familias que no podían entrar a ver a sus seres queridos. Pusimos en marcha videollamadas con los pacientes que se encontraban más despiertos, les leíamos las cartas que nos enviaban sus familias y les poníamos la música que les gustaba", explica.

Ahora, por fortuna, el aislamiento no es tan drástico y las familias pueden entrar a visitar y ver a sus seres queridos. "Pueden verles a través de un cristal y, cuando negativizan, porque suelen negativizar antes de recuperarse del todo y salir de la uci, pueden incluso entrar a la habitación", señala.

"El proyecto se ha ido transformando en línea con las necesidades de las familias y los pacientes", afirma. De hecho, ahora también sirve para conectar a los enfermos del medio rural con sus parientes ingresados, sufran covid o no.

Después de dos años superando una ola tras otra y atendiendo a los pacientes más graves, Gallego reconoce que "los pacientes de uci siguen siendo los mismos». Ahora son "personas sin vacunar o con patologías previas. El índice de gente vacunada en la uci es casi ínfimo". La diferencia, reconoce, está en que no les faltan medios de protección. Eso sí, desde la uci del Servet no se fían de que no llegue una nueva ola. Mientras, seguirán "abrazando corazones".

Itziar Ortega: "Me duele que el covid bloquee otras patologías"

La médico Itziar Ortega dirige el hospital de Barbastro desde la séptima ola de coronavirus. Al inicio de la pandemia, fue la directora provincial de Sanidad en Huesca, y tuvo que hacer frente a la segunda ola de covid, tras los macrobrotes en los mataderos de la zona de Binéfar.

Después de dos años de "pesadilla", intenta hacer un balance "positivo" por todo lo aprendido y espera que pronto el foco de la pandemia se ponga en los vulnerables.

"Deseo que de una vez por todas nos acostumbremos a vivir con esta enfermedad infecciosa y nos desobsesionemos", expresa. "Seguirá habiendo fallecimientos, pero tenemos que asumir que la enfermedad va a formar parte de nuestra vida y atender y centrarnos en las personas vulnerables", defiende.

Para Ortega, la pandemia ha sido como una auténtica carrera de obstáculos. Recuerda que lo más duro fue el inicio. "Estábamos gestionando lo desconocido y el miedo. No sabíamos qué decirle a la gente ni la magnitud que iba a alcanzar", reconoce.

El palo de la ola extra que lleva Aragón no fue menor. "La coordinación sanitaria empezó pronto y fue contundente, pero era una situación incontrolable", lamenta.

Por eso, celebra el "éxito" de la vacunación masiva en los mataderos y a los temporeros. "Vimos clarísimo que había que actuar de forma especial", explica. Ahora tiene claro qué es lo peor del covid. "Me duele que el virus bloquee a las demás patologías. Tenemos que reactivar toda la actividad y atajar ya las listas de espera, que están disparadas", reclama.

Carmen Noya: "La pandemia ha logrado visibilizar a la enfermería"

Carmen Noya empezó como directora de Enfermería del hospital Royo Villanova y del Provincial de Zaragoza en enero de 2020. La experiencia que vivió apenas dos meses después la comparte con decenas de responsables sanitarios que tuvieron que "transformar las estructuras de los hospitales y la forma de trabajar de la noche al día".

Lo peor que recuerda a día de hoy es la "falta de información por el puro desconocimiento del virus". El mejor momento también está grabado en su retina. "Iniciar la vacunación fue ver la luz y tener una solución para abordar esta enfermedad", señala. Consiguieron, dice con alegría, vacunar a todo el personal sanitario en un tiempo récord. Después de momentos muy difíciles, fue la manera de empezar a frenar a la enfermedad.

Dos años después, Noya considera que la pandemia ha servido para "visibilizar" la labor del personal de enfermería. Han estado presentes en cada una de las etapas del virus. Desde los cuidados a los pacientes más graves, a la realización de pruebas PCR y la vacunación, que han tenido que simultanear con la de la gripe.

"La pandemia ha servido para visibilizar la importancia del trabajo en equipo y de enfermería", señala. También para demostrar que "tenemos mucha más capacidad de adaptación de la que podríamos imaginar", asegura.

La directora de Enfermería del Royo Villanova sí que vislumbra un cambio de ciclo en la pandemia.

"Tendremos brotes, no sé si tan importantes como los últimos, pero habrá momentos de picos de covid. Eso sí, tenemos que aprender a convivir con el virus y acostumbrarnos a otras formas de relacionarnos y de trabajar", explica.

Después de unas Navidades "muy difíciles", que han dejado a los hospitales tocados hasta ahora, recuerda el efecto balsámico de la vacunación, que mitiga los efectos más perversos del covid.