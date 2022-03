Miles de profesionales sanitarios, trabajadores sociales y epidemiólogos llevan dos años abordando una pandemia inédita en el último siglo. Desde el desconcierto inicial a la alegría de la vacuna, el personal de enfermería y medicina de las ciudades y del medio rurall, el transporte sanitario, el tercer sector o las direcciones de los hospitales, han superado una carrera de obstáculos que no solo les afectó en el ámbito profesional, sino como a toda la sociedad, también a nivel personal.

Con una mochila cargada de experiencias y sentimientos encontrados, muchos de ellos piden mirar al futuro con la esperanza de que el coronavirus deje de ser la patología que nos robó el sueño y los abrazos y pase a ser un virus más que la ciencia logró poner a raya.

Los primeros centros covid

"La pandemia nos hizo ir en contra de todo lo que habíamos defendido siempre: el cuidado individualizado y personal, las relaciones estrechas, la cercanía. Nunca habríamos imaginado tener que aislar a las personas mayores".

Juan Vela, responsable Cruz Blanca y de la fundación Lares, fue el encargado de poner en marcha uno de los cinco centros covid para personas mayores que funcionaron en Aragón en la primera fase de la pandemia. Dirigió el centro de Gea de Albarracín, que estaba diseñado para abrir como una residencia de mayores, pero que asumió primero el reto de acoger a los ancianos que enfermaban de covid.

"El centro estaba adaptado, pero había que dotarlo completamente porque no estaba abierto todavía. Fue imprescindible la colaboración del Gobierno de Aragón, del personal sanitario del Salud y de otras empresas colaboradoras para abrir sus puertas en menos de un mes", señala.

Casi dos años después de esta experiencia piloto en toda España, la residencia de la Cruz Blanca de Gea de Albarracín funciona ahora como residencia de mayores, tal y como estaba previsto inicialmente.

Vela recuerda con especial dolor las primeras semanas. "Vivimos momentos de mucho dolor, de mucha impotencia. No podíamos mirar atrás, teníamos que intentar salvar las vidas que pudiéramos", expresa. Luchar contra un enemigo desconocido que se cebó especialmente con los más mayores.

La vacunación y la apertura de puertas de nuevo a las visitas de los seres queridos fueron "los momentos de mayor alegría" de toda la pandemia, aunque luego quedaran los coletazos del resto de olas.

La secuela del covid, afirma, es que ahora toca "recuperar el cuidado más humanista, más centrado en las personas, creando unidades mucho más pequeñas".

Jorge Luis Grima: "En la primera ola hicimos todo lo posible, pero no era suficiente"

"En la primera ola, se hicieron todos los esfuerzos, pero no era suficiente". Así resume Jorge Luis Grima, técnico de emergencias sanitarias de soporte vital básico en La Almunia de Doña Godina, el tsunami de la pandemia que cambió todo "de un día para otro".

"En una semana se transformó el trabajo que hacíamos. De repente, todos los pacientes que recibíamos eran de procesos respiratorios, o covid", explica.

La desinformación, el "desconcierto", la falta de materiales de protección y la "nula previsión" hizo que se vivieran momentos "catastróficos", asegura.

Pese a todo, reconoce que el impacto de la primera ola fue menor en el medio rural que en Zaragoza. "Lo que hicieron los compañeros allí fue un trabajo impresionante", asegura Grima.

Recuerda que, en su caso, "el ayuntamiento nos habilitó una base operativa donde nos podíamos cambiar de ropa. Otros compañeros tenían que hacerlo en la puerta de casa y hubo gente que se habilitó zonas en el garaje para no llevarse el virus a casa", rememora.

Ahora, la situación ha mejorado sin ningún género de dudas. "Seguimos llevando pacientes de covid, pero tenemos los materiales disponibles y los protocolos claros. Con más conocimiento, nosotros también vamos más tranquilos", explica.

Para Grima, esta pandemia debería servir de aprendizaje. "Tenemos que crear un equipo especializado y un estoc de materiales de protección adecuados; unos protocolos definidos y más formación para todos los profesionales", señala. Con estas bases, se podrá mirar al futuro con más seguridad.

María José Borruel y Manuela Martín: "Lo más difícil fue la lejanía con el paciente"

Aunque al inicio se creía que la pandemia no afectaría por igual al medio rural que a las grandes urbes, finalmente el virus terminó llegando a todos los rincones.

María José Borruel y Manuela Martín son médico y enfermera de Atención Primaria en el centro de salud de Albarracín, que pasó la primera ola con una relativa tranquilidad, y sin embargo vivió un estallido de contagios en el verano de 2021 que no ha empezado a bajar hasta esta primavera.

Con el aislamiento domiciliario primero y los sucesivos confinamientos perimetrales, esta zona de salud fue aguantando el envite de la pandemia hasta que un año después la gente ya no pudo aguantar más.

"Todos éramos conscientes de que la gente estaba cansada y no se cumplían las medidas, así que no nos sorprendió mucho que llegara una ola fuerte el pasado verano", explica Borruel. Aunque la primera fase fue "lo peor", por "el desconocimiento, el miedo y la sensación de no poder hacer nada".

Para estas profesionales sanitarias del medio rural, lo más difícil fue "la lejanía con el paciente". "Hubo una orden de cerrar los centros de salud a las visitas presenciales imprescindibles, pero desde junio de 2020 ya retomamos toda la actividad", señalan.

De transformar los trajes de plástico de un secadero de jamones en epis también se acuerdan. "La solidaridad de la gente fue increíble; se volcaron con nosotros", reconocen.

Después de dos años haciendo malabares para afrontar los procesos de vacunación de covid y de gripe, y hacer las PCR en los 22 pueblos que dependen del centro, en la última ola la burocracia les ató de pies y manos. "No podíamos atender a la gente porque estábamos haciendo papeleo para las bajas", lamentan.

Por eso esperan que pronto el covid "sea una parte más de nuestra historia clínica y se pueda tratar como el resto de patologías".

Nacho de Blas: "Lo lógico es que el covid pase a ser estacional"

El epidemiólogo veterinario de la Universidad de Zaragoza Nacho de Blas lleva dos años siguiendo de cerca la evolución de la pandemia de SARS-CoV-2. Cada día analiza los datos desde sus redes sociales y comparte, de forma pedagógica, sus previsiones sobre el comportamiento del virus.

Dos años después de que el covid modificara muchos hábitos sociales, De Blas vislumbra distintos escenarios en la pandemia.

"A medio plazo lo lógico es que SARS-CoV-2, como ocurre con el resto de coronavirus, se convirtiera en un proceso estacional con picos epidémicos en invierno. Ese sería el escenario más probable, pero no podemos descartar otras opciones más preocupantes", reconoce.

"Las elevadas incidencias actuales unidas a su distribución a nivel global aumentan el riesgo de emergencia de una nueva variante que cambie otra vez las reglas del juego. Además, hay que pensar que cada vez se están describiendo infecciones en nuevas especies animales que pueden actuar de reservorio y donde el virus puede evolucionar de forma paralela antes de volver a dar otro salto de vuelta a la especie humana", alerta.

El epidemiólogo no es partidario de utilizar el término "gripalizar" para referirse a la pandemia de covid. "Se corre el riesgo de trivializar la covid-19 y relajarse excesivamente en situaciones de riesgo alto", considera.

Además, respecto a las medidas de protección, considera que hay algunas que llegaron para quedarse. "Deberíamos ir interiorizando que el uso de mascarillas en interiores en épocas de alta incidencia, como el invierno, y en situaciones de alto riesgo, como los espacios cerrados mal ventilados y con mucha gente, porque es una medida que ha llegado para quedarse", asegura.