Miles de zaragozanas han vuelto a salir a las calles de la capital aragonesa para vivir el primer 8M masivo tras la pandemia. Dos años después, tras un 2021 donde hubo varias marchas descafeinadas por las restricciones por el coronavirus con aforos limitados y distancia de seguridad, las voces de las mujeres se han hecho sentir en el centro de la ciudad en favor de la igualdad.

Las pocas mascarillas de las asistentes, que se han dejado ver sobre todo en los puntos de mayor concentración de gente, como la Plaza de España, no han impedido que la jornada transcurriese con normalidad.

Es una fecha marcada en rojo en el calendario del movimiento feminista y así se ha vuelto a sentir. "Es trabajadora, no cuidadora", ha sido una de las consignas que se ha podido escuchar, donde tampoco han faltado las ya habituales batucadas y la música desde los altavoces para poner ritmo a la jornada reivindicativa, con ese punto distendido y festivo.

Una de las grandes novedades de este año ha sido la presencia en varios carteles de Rigoberta Bandini, la artista que se ha erigido como un tótem en pro de la mujer gracias a su Ay mamá con la que revolucionó el Benidorm Fest. Se han reproducido sus letras en las pancartas improvisadas

"La lucha no se puede venir abajo", ha reivindicado una de las asistentes. "¿Dónde están las trans en el mundo laboral?" y "mucha policía, poca educación", son otras de las consignas con las que la marcha, a pie y en bicicleta, y que ha vuelto a ser multitudinaria como antes de la pandemia, recorre el centro de la capital aragonesa.

La manifestación ha comenzado a las 19 horas en el Paraninfo y transcurre en estos momentos por el paseo de Independencia en su camino hasta la plaza del Pilar. En estos momentos, el final de la marcha ya ha pasado la plaza Aragón.

A las 20.00, el final de la manifestación ha pasado ya la Plaza Aragón. No han faltado las reivindicaciones clásicas en forma de cánticos, como "que viva la lucha de las mujeres", el "No es no y lo contrario es violación".