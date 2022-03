Coca-Cola Europacific Partners avanza con el compromiso firme de crear una cultura y un ambiente inclusivo, donde todas las personas puedan sentirse bienvenidas. La compañía está abierta al talento sin límites, consciente de que la diversidad es, hoy en día, necesaria para el desarrollo pleno de una organización, y de las personas que la forman. CCEP, como la sociedad, es diversa. La diversidad enriquece una organización, trae consigo nuevas ideas y multiplica los puntos de vista y perspectivas para hacer frente a los retos que se nos plantean cada día. Fomentar la diversidad de ideas, pensamientos y experiencias conduce a mejores formas de trabajar y mejores resultados de negocio.

En Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Iberia hace tiempo que uno de los pilares de acción es el plan de Diversidad. Un plan transversal para abarcar la diversidad en un sentido amplio, que tiene en cuenta a todas las personas que trabajan en la compañía.

En concreto, en diversidad de género, hace tiempo que CCEP se marcó el objetivo de que, para 2025, el 40% de los puestos de los equipos directivos -en todos los niveles y todos los mercados- estén ocupados por mujeres. La compañía, impulsa mecanismos para detectar posibles casos de brecha salarial, así como objetivos, y medidas de acción concretos para la prevención y reducción de esta brecha.

Medidas concretas

La equidad es también una parte fundamental de la cultura de CCEP. Para garantizarla se implementan medidas en todos los ámbitos y en los distintos departamentos. Dentro de los procesos de acceso y selección, evitando la discriminación a través de CV ciegos. Promoviendo el acceso de las mujeres a todas las profesiones, categorías y funciones, especialmente donde sea adecuado facilitando su participación en procesos de selección y promoción. Impulsando la formación de las mujeres para favorecer su incorporación en aquellas categorías y funciones donde se encuentran infrarrepresentadas.

La compañía realiza campañas de sensibilización para todos los equipos respecto al trato respetuoso y a la igualdad de oportunidades, asegurando el ejercicio de los derechos de conciliación, y apoyando la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de mujeres y hombres, y favoreciendo la corresponsabilidad familiar.

Así mimos, CCEP realizará en el mes de marzo una formación sobre igualdad para toda su plantilla con el objetivo de lograr una mayor incidencia y atajar los sesgos que se realizan de manera inconsciente.

Ejemplos de equidad

Virginia Torrubia, jefa de delegación comercial en Zaragoza

-¿Qué supone para usted trabajar en Coca-Cola Europacific Partners?

-Me siento afortunada, es un orgullo pertenecer a esta empresa y soy feliz. En todos los puestos que he desempeñado en CCEP he disfrutado trabajando, he aprendido mucho y me he desarrollado profesional y personalmente, somos una familia.

-Coca-Cola Europacific Partners apuesta por el talento sin género, ¿percibe esta apuesta en su día a día?

-Afortunadamente sí. Entré a trabajar a CCEP cuando los puestos comerciales estaban mayoritariamente ocupados por hombres y lo vivía en la calle con compañeros de profesión, pero desde que empecé aquí nunca sentí diferencia alguna. En lo bueno y en lo malo he sido una más.

Ahora que ocupo un puesto de responsabilidad sigo teniendo las mismas preocupaciones, retos, aspiraciones y resultados que el resto de mis compañeros, sin plantear ninguna cuestión de género.

-¿Qué les diría a las personas que buscan empleo y creen que aún hay roles distintos en las empresas para hombres y mujeres?

-En mi opinión tenemos por herencia o educación ideas preconcebidas al respecto y debemos luchar contra ellas. El cambio empieza por uno mismo. Cada vez hay más empresas que buscan talento. Si te rechazan por una cuestión de género esa empresa no te merece.

Beatriz Aranda, responsable de Calidad, Medioambiente y PRL de Vilas del Turbón

-¿Qué supone para usted trabajar en Coca-Cola Europacific Partners?

-Supone un aprendizaje continuo, enfrentarte a retos nuevos cada día, el comprobar la mejora continua real que existe en todos los procesos debido a la robustez de los sistemas. Es un trabajo muy enriquecedor que ha supuesto mi desarrollo tanto personal como profesional.

-Coca-Cola Europacific Partners apuesta por el talento sin género, ¿percibe esta apuesta en su día a día?

-Sin duda, de hecho mi puesto de trabajo está ocupado en un 70% por mujeres a nivel de Iberia. En Coca-Cola se apuesta por la diversidad y por fomentar el bienestar de todos los empleados.

Soy madre de dos niños pequeños de 1 y 3 años y puedo tener flexibilidad en el horario, haciendo un esfuerzo desde todas las partes para poder conciliar. En este sentido, las nuevas tecnologías nos abren oportunidades para encajar la vida familiar en el ámbito industrial.

-¿Qué les diría a las personas que buscan empleo y creen que aún hay roles distintos en las empresas para hombres y mujeres?

-Afortunadamente las cosas están cambiando y existen empresas que no valoran si eres hombre o mujer para darte un trabajo, o si eres madre o padre. Se valora tu capacidad para poder desarrollar esa función y tu valía según resultados.

Olga Hernández, responsable Logística de Manantiales

-¿Qué supone para usted trabajar en Coca-Cola Europacific Partners?

-Supone un reto continuo, algo que particularmente me atrae mucho, ya que me gusta el trabajo que conlleve novedades, impulsar nuevas iniciativas, el estar siempre aprendiendo, y ver los resultados.

-Coca-Cola Europacific Partners apuesta por el talento sin género, ¿percibe esta apuesta en su día a día?

-Por supuesto, yo soy la responsable de Logística, que siempre ha sido un departamento muy dirigido al género masculino. Pero actualmente en mi departamento, las tres responsables del almacén son mujeres, y también tenemos mayoría de carretilleras mujeres. En Coca-Cola apostamos claramente por la diversidad.

Mi equipo, con el 80% de mujeres, es un equipo que se caracteriza por el trabajo excelente y los buenos resultados, cohesionado y gozando de un muy buen ambiente de trabajo.

-¿Qué les diría a las personas que buscan empleo y que creen que aún hay roles distintos en las empresas para hombres y mujeres?

-Que se está dando un cambio importante y que muchas empresas están apostando por la diversidad y por la igualdad de género. Hay que desertar esas ideas preconcebidas y perseguir tus objetivos siempre.