Ella quiere ser futbolista, él enfermero; ella, conductora de autobús, él, cuidador. Y todos, “lo que queráis”, porque “la igualdad es cosa de todos”. Este ha sido el mensaje más repetido en el colegio Gascón y Marín de Zaragoza, que ha conmemorado el Día de la Mujer con un acto en el que han rendido homenaje a mujeres y hombres de la sociedad aragonesa poniendo su nombre a recintos del centro educativo y recibiendo una placa.

Los alumnos del colegio podrán ahora pasear por el pasillo Ronda de Boltaña o el dedicado a Luis Buñuel, por el patio Yaiza Martín y coger un libro en la biblioteca Magdalena Lasala, por no hablar de estar en el comedor María José Meda, en la sala de música Amaral o en el salón de actos José Antonio Labordeta. Pero quizá, el lugar más frecuentado por todos será el hall, que llevará el nombre de los estudiantes, de los que han pasado por el centro, por los que pasarán y por lo que ahora ocupan sus aulas.

Tres de ellos han recogido esta mañana la placa en representación de todos de manos de Isabel Arbués, directora del servicio provincial de Educación de Zaragoza, quien ha reiterado el mensaje de “jugad, respetaos, quereos. Sois iguales y seréis lo que queráis”, ha asegurado.

La iniciativa partió del Plan de Igualdad del centro, que, según la directora, Dora Blasco, ha explicado que fueron las propias familias las que votaron a través de una encuesta los nombres elegidos para dar nombre a los escenarios. Algunos de ellos, mujeres y hombres no quisieron perderse el homenaje en un día en el que se reivindicó la igualdad y la educación en igualdad. Han visitado el centro Pilar Amorós (Tiririteros de Binéfar), María José Meda (chef), Magdalena Lasala (escritora) Juana de Grandes (mujer de Labordeta), María Ángeles Carvajal (viuda de Félix García Domínguez, profesor del centro), Melanie Scott (directora del Plan de Igualdad del Centro) o Ana Montagud, directora general de Planificación y Equidad del Gobierno de Aragón, quien ha señalado que en el cole “se enseña a sumar pero también igualdad”. También han estado presentes homenajeados masculinos como Paco Paricio (el 50% de Titiriteros de Binéfar), Ignacio Pardinilla y Manuel Domínguez (La Ronda de Boltaña), José Antonio Fatás y Pedro José Fatás (nietos del primer director del centro, Guillermo Fatás). Y se recordó a Eulogia Lafuente, directora del ala femenina hace 102 años cuando se fundó el colegio, a Santiago Ramón y Cajal, a Luis Buñuel, a Amaral (Juan y Eva) o a María Moliner.

El acto, muy emotivo en varios momentos, ha comenzado con la interpretación de un vals y un poema a cargo de dos alumnas, Ana y Olimpia, en recuerdo de todos aquellos niños que “viven en escenarios complicados y no pueden ir al colegio” y finalizado con Lorién tocando a la guitarra eléctrica el tema de AC/DC Highway to hell; y con todos, niños y mayores, con los brazos en alto, cantando el himno a la libertad de Labordeta, una figura a la que “últimamente no han tratado muy bien alguno de nuestros dirigentes”, ha reconocido la directora.

Los discursos han girado en torno a la educación y a la igualdad, como no podía ser de otra manera. Pilar Amorós (junto a Paco Paricio) contaron un cuento con sus mano y cantaron el “caracol, col col, saca los cuernos y ponte al sol” que ha sido seguido por todos los niños. Ambos han agradecido compartir el día con los más pequeños y deseado que “venga para todos el arcoíris de la igualdad y la paz”. Ellos dan nombre al pasillo de infantil.

"Donde no os sintáis diferentes, ahí habrá igualdad”, ha dicho la karateca Yaiza Martín Abelló, que da nombre al patio del colegio Gascón y Marín de Zaragoza

El comedor lleva el nombre de la estrella Michelín María José Meda, cocinera de la galardonada Hospedería ‘El Batán’, en Tramacastilla (Teruel), quien animó a “luchar desde la cocina por la igualdad” y también “desde edades tempranas”. La biblioteca será Magdalena Lasala, quien además ha donado sus libros al centro. La escritora se mostró “emocionada y feliz” y contado a los pequeños que desde muy niña “quería ser escritora porque se lo dijo el corazón” y les ha animado a todos a “escuchar vuestro corazón”. El patio de juegos llevará el nombre de la deportista de élite y exalumna del centro Yaiza Marín Abelló, a la que le hace “mucha ilusión” el homenaje. La karateca animó a “hacer deporte ya que nada es imposible. Donde no os sintáis diferentes ahí habrá igualdad”, ha dicho.

Juana de Grandes también ha pedido que los niños se vena “como semejantes y os tratéis como al ser más querido y huyáis de cualquier tipo de violencia”, ha dicho al recoger la placa del salón de actos que lleva el nombre de José Antonio Labordeta.

Algunos pasajes llevan también nombres masculinos, como el pasillo Ronda de Boltaña o el despacho del director del centro, que a partir de ahora compartirán Eulogia Lafuente y Guillermo Fatás, los primeros directores del colegio; ella la sección femenina y él la masculina. Los nietos de Fatás, Pedro José y José Antonio han reivindicado la figura del abuelo y también (con la voz entrecortada) la de su esposa, Patrocinio Ojuel, ya que les “enseñó a leer y escribir con tres años” e introdujo el método Montessori en Aragón en 1929. El huerto tendrá el nombre de Félix García Domínguez, profesor del centro durante cinco años, cuya placa ha recogido su viuda, María ángeles Carvajal.

El homenaje ha sacado de sus clases a todos los alumnos del centro, que poco a poco han vuelto a sus aulas a seguir aprendiendo y también ha seguir poniendo el nombre de Igualdad a cada uno de los momentos que viven dentro de su colegio.