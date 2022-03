Los miembros de La Encomienda Templaria y Hospitalaria de Teruel serán los pregoneros de la XVI Edición de Las Bodas de Isabel de Segura, por su apoyo incondicional a la organización del evento, así como por su vinculación desde el inicio de la celebración. Así lo ha hecho saber el consistorio de la capital turolense, que quiere reconocer la labor de la organización.

Y es que además de colaborar en la puesta en marcha de la fiesta, la Encomienda participa en el programa de Las Bodas de Isabel de Segura con el Capítulo de la Orden del Temple y protagoniza uno de los momentos álgidos de Las Bodas de Isabel de Segura: la entrada de los cuerpos de Isabel y Diego en la Plaza del Seminario mientras entonan el 'Non nobis domine'.

La Encomienda Templaria Hospitalaria comenzó como grupo en el año 1999, aunque algunos de sus miembros ya trabajaban con la organización de Las Bodas de Segura desde su comienzo en 1997.

Compromiso

En palabras de sus miembros, «la esencia del grupo siempre ha sido la colaboración en esta recreación medieval tan esencial en la villa de Teruel, asumiendo compromisos que nos han llevado a vivir la fiesta de una manera singular y propia. Para este proyecto, hemos aportado nuestra creatividad, rigor histórico y un elemento aglutinador, colaborando en todo lo que iba surgiendo. Esto nos ha servido, además, para enriquecernos personalmente, investigando y estudiando la sociedad de aquel siglo XIII», aseguran.

Desde los comienzos, la Encomienda se ha ocupado de organizar la apertura de espacios para que se pudieran desarrollar las diferentes escenas de la Leyenda y de trasladar los cuerpos de Isabel y Diego. En esos primeros años, en los que no estaban tan implicados los servicios públicos, «la gente nos veía como el referente para solucionar problemas de toda índole que surgían, incluso para cuestiones bien mundanas. Durante todos estos años, el camino ha sido largo, fructífero y duro, como la vida de un caminante y peregrino que agradece los pasos que anda sin más pago que la humildad de un fin más grande. Non nobis domine non nobis sed nomine tuo da gloriam», señalan.

Las bodas de Isabel de Segura se celebrarán en Teruel del 24 al 27 de marzo, en la que será una de las primeras grandes fiestas de la comunidad, después de que se decidiera retrasar su celebración (son siempre en febrero) con motivo de la situación epidemiológica.

Además del cambio de fecha, se ha decidido buscar nuevos espacios sin aglomeraciones, por lo que desde el consistorio se ha decidido ampliar la actividad hasta el parque de los Fueros, lugar al que ya llegaban otros actos como el final del mercado o el campamento militar. Será ahí donde se instalará también una pantalla en el mismo anfiteatro para evitar que se acumule mucha gente en las calles y así poder seguir las principales escenas de la representación de forma cómoda. Una historia a la que darán vida alrededor de 70 actores. Juan Esteban y Alba Sánchez repetirán como protagonistas.