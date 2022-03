En torno a 600 empresas de Aragón tienen desde el pasado lunes la obligación de tener elaborado y registrado formalmente ante la autoridad su plan de igualdad. Es el número de compañías que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuentan con más de 50 trabajadores en plantilla, pero el cumplimiento de este requisito parece todavía lejano. Aunque no se sabe con certeza el número total de compañías que se han dotado ya de esta herramienta, desde los sindicatos estiman que son menos de un tercio las que han dado este paso en la comunidad.

El Gobierno de Aragón tiene constancia de que en 2021 se presentaron en la comunidad un total de 149 planes de igualdad (98 en Zaragoza, 26 en Huesca, 11 en Teruel y 14 de ámbito autonómico), según los datos facilitados a este diario por el Departamento de Economía de la DGA. Sin embargo, más de la mitad de estos documentos están en trámite o han sido denegados por diversas causas, como que no corresponde el territorio de aplicación. De hecho, el pasado año solo completaron el registro 67 de estos programa de paridad (35 de Zaragoza, 26 de Huesca, tres en la de Teruel y otros tres a nivel autonómico).

El número total de planes de igualdad que hay en activo es mayor, ya que estas cifras no incluyen los registrados en lo que va en 2022.

De no cumplir correctamente con la normativa, las compañías estarían incurriendo en una infracción muy grave, que está sancionada con multas de entre 6.251 y 187.515 euros. Un plan de igualdad es un documento elaborado y negociado conjuntamente entre empresa y representantes de los trabajadores para agrupar todas aquellas acciones y obligaciones enfocadas a promover la paridad y eliminar las brechas injustificadas de género en el seno de las compañías. Este debe incorporar una diagnosis sobre el estado de la cuestión y una serie de objetivos a revisar periódicamente para reducir las brechas.

Las normativas laborales en materia de paridad de género aprobadas en 2019 van quemando etapas y el proceso de adaptación según el tamaño de empresa va incorporando cada vez a más empresas del perímetro de las pymes. Desde el 7 de marzo de 2022 las compañías de más de 50 trabajadores tienen esta obligación, algo que ya lo era hace un año para las que superaban la centena.

«Vamos con retraso»

Según datos recopilados por CCOO, un total de 367 empresas de Aragón (280 de Zaragoza, 66 de Huesca y 21 de Teruel) deberían haber adoptado esta medida en los últimos 12 meses por tener entre 50 y 100 personas en plantilla. Otras 223 tendrían que estar al corriente de esta exigencia legal desde hace un año por rebasar el umbral del centenar de empleados, de manera que esta obligación pesa ya sobre un total de 590 firmas a nivel autonómico.

En la práctica son muchas más las que tienen este deber, ya que a este número habría que sumar un número indeterminados de fundaciones y administraciones públicas, así como centros de trabajo ubicados en la comunidad que pertenecen a grupos que superan el medio centenar de empleados a nivel nacional.

«Vamos con un poco de retraso, no sé si por la pandemia o por otros motivos varios», afirma Sonia García, secretaría de Igualdad y Política Social de este sindicato. No obstante, cree que hay un elevado número de empresas que están a las puertas de culminar el proceso porque ya han «trabajado» la materia y se encuentran a la espera de pasar el control del registro. «Es una herramienta fundamental para alcanzar la igualdad real entres hombre y mujeres en el mundo del trabajo», recalcó. Por ello, hace un llamamiento al empresariado para no dejar pasar el tiempo ya que se arriesgan a ser sancionados por la Inspección de Trabajo en uno de sus controles. También insta a las Administraciones públicas a «dar ejemplo» al tener constancia de que algunas tampoco están cumpliendo con esta obligación.

El grado de cumplimiento a nivel nacional es similar al de Aragón, ya que solo una de cada tres empresas españolas tiene actualmente registrado un plan de igualdad en el REGCON del Ministerio de Trabajo, según los propios datos facilitados por esta Administración.