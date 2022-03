Podría parecer una mañana más de finales del invierno en Cadrete, un pueblo de algo menos de 4.000 habitantes de la provincia de Zaragoza. Pero la de este jueves no fue una mañana cualquiera. Desde que los concejales del PSOE, el PAR y el exedil de Cs, que antes estaba en el Gobierno municipal con el PP y Vox, presentaran una moción de censura, los cadretinos aguardaban con expectación el pleno extraordinario que marcaría el futuro de los próximos 14 meses en la localidad.

Apenas un cuarto de hora antes del mediodía, la plaza del ayuntamiento se empezó a llenar de periodistas, representantes políticos de Vox y del PP y un goteo de vecinos accedió al salón de plenos consistorial, donde casi todas sus 163 butacas acabaron ocupadas.

Había expectación. También en las terrazas de los bares de la plaza Aragón, donde se ubica el ayuntamiento. Camareros y parroquianos vivieron desde primera fila el ir y venir de políticos y periodistas aderezado con el café de la mañana, el pincho de tortilla o la caña, un «espectáculo» que para la mayoría no tenía explicación en un pueblo como el suyo.

"El pleno me ha dado vergüenza. He entrado y, al oír al alcalde, me he indignado con lo que ha dicho y me he salido", aseguró Luis Lasuén, desde una de las mesas, cuando ya había triunfado la moción.

"A mí esta situación me sobrepasa. Puede haber diferencias políticas, pero se trata de convivir todos de forma humana, con un mínimo de respeto", manifestó este vecino, que fue uno de los pocos que quiso dar su testimonio y su nombre.

El silencio y el estupor era palpable. "Lo que está claro es que no era el momento de hacer la moción", comentó otra vecina, que prefirió no valorar si le gustaba la gestión de la ya exalcaldesa. "No me gusta la política, pero el circo que han montado en este pueblo con la alcaldesa enferma no lo puedo entender", añadió su compañera de café.