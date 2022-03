El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "baraja todas las opciones", también la internalización, para la gestión del transporte sanitario en Aragón.

Así lo ha confirmado a una pregunta del coordinador y portavoz de IU en el Parlamento, Álvaro Sanz, que se ha mostrado "muy preocupado" tras las comparecencias de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y la responsable del 061, recientemente, a raíz del debate sobre el número de vehículos en el medio rural.

"Teníamos que aclarar si todas las ambulancias convencionales pasan a soporte vital básico. Tras las palabras de la gerente nos quedaron dudas sobre si se van a respetar o no los términos del acuerdo tras un año de conflicto", ha preguntado Sanz, que ha vuelto a reclamar la internalización del transporte sanitario par mejorar la calidad del servicio.

El presidente aragonés ha replicado que se barajan todas las opciones, aunque ha considerado que a la sociedad aragonesa "lo que le preocupa es la calidad del servicio, cómo se va a atender el medio rural, no con qué modelo de gestión se haga".

En este sentido, Lambán ha vuelto a defender que "ningún pueblo va a perder la dotación que tenía" y ha asegurado que "el borrador que presentó el departamento de sanidad mejoraba sustancialmente el servicio actual en calidad". Además, ha calificado de "impropio y mentiroso" que se diga que el modelo presentado y que supuso una importante contestación social significara un recorte. Todo lo contrario, ha puntualizado Lambán, "porque significaba un aumento de la inversión pública".

Pese a estas respuestas, Lambán no ha sido claro sobre si el Ejecutivo autonómico asumirá los cambios aprobados en el convenio tras más de un año de protestas y reivindicaciones de los trabajadores.

"Respecto al convenio, ¿vamos a cumplirlo? No lo hemos suscrito nosotros como Gobierno. Pero este asunto tiene que ser objeto de debate. La empresa que negocia el convenio con los trabajadores, no se va a presentar al nuevo pliego. Imagínese que se triplica el sueldo de los trabajadores. ¿El Gobierno de Aragón lo tiene que asumir? Hay que defender el interés general de los aragoneses", ha expresado Lambán, sin aclarar si se respetará ese pacto entre trabajadores y empresa.

Lambán abre la puerta a aumentar el presupuesto de Sanidad en 2022

Los asuntos sanitarios han protagonizado también la intervención de la portavoz del PP, Mar Vaquero, que ha criticado el "recorte" en el presupuesto de Sanidad del Ejecutivo autonómico.

Vaquero ha lamentado el recorte del "4% de sanidad en el presupuesto". "Hemos pasado de ser la quinta comunidad en gasto sanitario por habitante, al undécimo puesto. Las listas de espera están en cifras históricas y están planificando el recorte de 15 ambulancias", ha denunciado. "Han eliminado puntos de atención continuada, y en personal, han despedido a más de 2000 sanitarios en plena pandemia. Eso son recortes, datos objetivos de la política que lleva acabo este Gobierno", ha criticado Vaquero, en la primera intervención en el pleno de este viernes.

Pero el presidente aragonés, como suele ser habitual en los debates sanitarios en las Cortes, ha negado la mayor. "Niego la mayor, ni ha habido deterioro ni ha habido ningún recorte", ha empezado Lambán, que seguidamente, ha dejado la puerta abierta a incrementar las cuantías del presupuesto de Sanidad a lo largo del año.

"Mi compromiso es que la sanidad pública aragonesa esté entre las mejores de España. No habrá ninguna reducción presupuestaria. Con la ejecución presupuestaria se demostrará que en 2022 no solo no se reduce el presupuesto sino que se aumentará", ha asegurado el líder del cuatripartito.

Eso sí, Lambán también ha respondido con contundencia a la portavoz popular. "Considero al PP un partido básico para la buena marcha del país y he deseado que superen su crisis, pero estaría bien que se reconciliaran con la verdad y dejaran de utilizar el cinismo como arma política permanente. Y que reconocieran que en algunas cuestiones ustedes no tienen legitimidad, sobre todo para criticar una sanidad pública en la que ustedes no creen ni han creído jamás", ha espetado.