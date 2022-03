El futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desligó ayer de Vox al rechazar gobernar con el populismo, mientras que desde su partido defendieron la coalición en Castilla y León como un pacto de esta comunidad que no hipoteca futuras alianzas, por ejemplo en Aragón, donde este viernes se ha pronunciado su portavoz en las Cortes, Mar Vaquero, que ha asegurado que el acuerdo al que se ha llegado en el territorio castellano «no es extrapolable a nuestra comunidad».

El Partido Popular se defendió frente a las críticas del PP europeo por la formación del Gobierno de coalición con Vox en Castilla y León al estar enmarcado en el «orden constitucional» y tener como base programática el respeto a todos los principios y políticas que defiende y lidera el PP.

«Se trata de un decisión responsable por parte de Mañueco, pensando en los castellano-leoneses con el fin de ofrecerles un proyecto de estabilidad», explicó Vaquero, que destaca que es un Gobierno «que va a estar formado por el primer y el tercer partido más votados en estas elecciones».

«No hay otra alternativa en Castilla y León. El PSOE lleva décadas demostrando que no tiene proyecto para esta comunidad. Ha tenido la oportunidad de favoreces este Gobierno del PP en solitario simplemente con su abstención y no lo ha hecho. Fue el primer partido, de hecho, que se reunió con Mañueco, pero no ha ofrecido ninguna alternativa», señaló la conservadora.

"Hartos de las urnas"

Según la parlamentaria aragonesa, «no llegar a este acuerdo hubiese provocado volver a convocar elecciones, pero los ciudadanos están hartos de ir a las urnas», por lo que el PP, «que es el partido más votado», va a liderar un proyecto «serio, moderado y responsable».

Después de anunciar el acuerdo con la ultraderecha, los dirigentes conservadores han desvinculado a su partido del populismo para remarcar sus ideas autonomistas y europeístas con las que aspira, dicen, «a volver a lograr mayorías contundentes» como las de José María Aznar o Mariano Rajoy. La reacción llegó un día después de que el presidente del PPE, Donald Tusk, pidiese que la coalición con Vox, que definió como una «triste sorpresa», fuese un «incidente» y no una «tendencia».

Mañueco argumentó que el pacto responde a unas circunstancias concretas y es «aplicable a un momento determinado y a una comunidad determinada», mientras recuerdan al PSOE que tampoco están «para dar lecciones a nadie» tras preferir gobernar «con la extrema izquierda, los separatistas o los herederos de ETA», ha rematado Mar Vaquero.