Más vale que el tiempo que estén cerca este domingo en La Palma Javier Lambán y Pere Aragonés, los presidentes de Aragón y Cataluña, limen asperezas sobre el presente y el futuro de la candidatura olímpica. Si no es así, el proyecto, tal cual fue parido por el Comité Olímpico Español (COE), se puede dar por muerto. No hay fechas para acumular más retrasos.

Otro contratiempo supondría tirar por la borda todo el trabajo hecho por los técnicos de ambos lados de la Franja y la exquisita diplomacia de Alejandro Blanco, que ha cosido radicalismos y susceptibilidades por el bien de una aspiración que debería ser exclusivamente deportiva pero que haya más trabas que impulsos. No será fácil, el propio Lambán reconoció ayer que estaba agotado, que desistía de promover gestos y que cogiera el timón el COE, después de que la Generalitat Mònica Bosch, presidenta de la Federación Catalana de Deportes de Invierno y exesquiadora, nueva coordinadora del proyecto Pirineus-Barcelona 2030.

Un estímulo puede ser que el lunes 21 en Jaca, adonde acudirá el secretario de Estado de Turismo, Ricardo Blanco, y quizá también la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Allí, rodeados de la nieve aragonesa y con 26 señores millones europeos bajo el brazo, tratarán de explicar que proyectos como la unión de estaciones son clave configurar un producto nuevo más competitivo internacionalmente. No esconden que la sostenibilidad y una limpieza de cara a las instalaciones otorgaría puntos al proyecto pirenaico de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Por aquí es donde aparecen los fondos europeos, en este caso Next Generation, para contribuir a la unión de Astún y Candanchú, el telecabina de Benasque a Cerler o los accesos a la zona de Castanesa, por donde se ampliará la estación de Cerler. 10,1 millones van al Ayuntamiento de Benasque; 8 al Valle del Aragón, y 8 al Ayuntamiento de Montanuy.

La idea es «desestacionalizar» la demanda ofreciendo alternativas con nuevos productos turísticos que «contribuyan a fijar población en los municipios del valle del Aragón», con unos trabajos que se desarrollarán durante tres años para ofrecer un producto nuevo que busca proporcionar un mayor dominio esquiable sin fragmentación, uniendo las estaciones y facilitando el acceso por una nueva entrada a las pistas por Canfranc.

Ahí queda el trabajo que, como se ve, no solo se impulsa desde Aragón sino también desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya dijo Alejandro Blanco en su última visita a Zaragoza que esperaba intromisiones: «Habrá declaraciones que no gustarán». Seguramente no esperaba bombas como la que cayó el viernes en Barcelona, donde el Govern informó del nombramiento de Mónica Bosch. El nombre, por cierto, había quedado medio decidido. Incluso Lambán no mostró ninguna reticencia a la denominación Barcelona-Zaragoza-Pirineos, que en algunos documentos estatales posteriormente ha aparecido como Pirineos-Barcelona-Zaragoza.

El presidente aragonés no se mordió la lengua. Así no habrá Juegos, vino a decir. «Lamento que la Generalitat haya dinamitado la candidatura con su decisión unilateral de nombrar una coordinadora del proyecto», dijo el presidente, duro al responsabilizar al independentismo «intolerante, supremacista y excluyente» de «arruinar y boicotear» un proyecto de desarrollo para el Pirineo.

A finales de mayo está prevista la visita de la comisión técnica del COI y en julio se entregaría el dosier definitivo al COI

La última cita se produjo el 28 de febrero, día en que se reunió la comisión técnica. Para mayo, sin concretar con exactitud, estaría prevista la visita de miembros del COI, que será el que ayude a decidir cómo se sigue perfilando la candidatura, si bien Pere Aragonès debe resolver unas cuantas cuitas en casa. Y debe hacerlo de una vez.

Para finales de marzo o principios de abril, se tendrían que crear las dos comisiones que faltan, en las que participarán los tres presidentes. A finales de mayo está prevista la visita de la comisión técnica del COI y en julio se entregaría el dosier definitivo al COI. Todo esto, claro está, si la candidatura no salta definitivamente por los aires junto al volcán Cumbre Vieja.