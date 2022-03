El primer día del paro paro indefinido en el transporte de mercancía por carretera está teniendo por ahora una baja incidencia en Aragón, según fuentes del sector consultadas por este diario. La convocatoria parte en la comunidad de Tradime, la asociación mayoritaria entre las pymes de menor tamaño y los autónomos de la comunidad autónoma, que decidió el pasado sábado promover esta movilización ante los «costes inasumibles» que suponen para el sector el incremento del precio del combustible y de otros materiales como los neumáticos.

Por el momento, Tradime no se han informado sobre el seguimiento que está teniendo el paro, pero fuentes del sector aseguraron "se están trabajando con cierta normalidad". "Por las carreteras se ve circulando mucho camión, parece que la afectación ha sido baja o escasa en Aragón", apuntaron.

"Es posible que haya algo menos de actividad porque es habitual que, por precaución, se adelanten cargas en los días previos a un paro", explicaron otras fuentes del transporte en la comunidad. Hay constancia de que ha habido piquetes informativos en algunos puntos como Mercazaragoza, pero sin que se haya producido incidentes.

La protesta es independiente de la impulsada a nivel nacional por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, pero ambas convocatorias confluyen ya que han comenzado el mismo día. No obstante, las movilizaciones han generado una gran división en el sector y las principales organizaciones de España y Aragón se han desmarcado.

En concreto, no cuenta con el apoyo de las patronales de referencia para pymes y grandes compañías, como el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

De esta manera, no cuenta con el respaldo de Federación de Empresas de Transporte (FET) de Aragón, que agrupa a las asociaciones provinciales de Zaragoza (Fetraz), Huesca y Teruel, que representa a un millar de pequeñas, medianas y grandes empresas con una flota cercana a los 5.000 vehículos y una plantilla de 7.000 trabajadores. Entre las compañías integradas en esta patronal se encuentra Sesé, Carreras y Marcotran, los tres grandes operadores de la comunidad, que lo son también a nivel nacional.

No se trataría de una huelga, ya que no ha sido promovida por los trabajadores, sino de un cierre o paro patronal. La convocatoria de Tradime comenzó a las 00.00 horas del lunes y se mantendrá hasta que el Gobierno «presente un plan de actuación que haga frente al impacto económico» que está suponiendo la subida del precio del combustible», según una circular difundida por la organización, que no dio más detalles al respecto.

El presidente de Tradime, José Antonio Moliner, se reunió el pasado miércoles con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, para trasladarle la situación de «asfixia» que atraviesa el colectivo ante el incremento del precio del carburante de casi el 50% que se ha producido en los últimos 12 meses, un encarecimiento que se ha intensificado en las últimas semanas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Moliner reclamó que, de manera coyuntural, se elimine el impuesto de hidrocarburos, que supone 30 céntimos por cada litro y que supondría también una rebaja del importe que se paga por el IVA, como ya se aplica en la agricultura y la pesca. H

Según apuntó el presidente de Tradime, el coste del hidrocarburo supone casi el 80% del coste por lo que aseguró que "prácticamente se trabaja para cubrir los gastos”.