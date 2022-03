El incremento de los precios de los productos de consumo habitual, pese a ser mantenido en el tiempo, y en ocasiones, sin motivo, no vulnera los derechos de los consumidores de Aragón. Sin embargo, es la población la que paga la factura diaria del coste de la vida. Los productos de la cesta de la compra se han incrementado en las últimas semanas entre «20 y 40 céntimos», aseguran desde la asociación Actora Consumo-Asociación Consumidores Torre Ramona Aragón. Todo aquel que haya que haya pasado por el supermercado o por un mercado en las últimas jornadas habrán comprobado esta realidad. El primero, el aceite de girasol, que hace más o menos un año costaba poco más de un euro y ahora, entorno a dos y medio. Y detrás de él, han venido todos. La harina, la cerveza, el aceite de oliva también se ha incrementado su valor (casi dos euros la garrafa de cinco litros); el papel de aluminio 35 céntimos en solo doce días. La fruta fresca, si no en supermercado, sí que poco a poco va subiendo el precio en Mercazaragoza, céntimos en algunos productos e incluso euros en otros, lo que también se trasladará al pequeño comercio

Este alza del coste viene, según las asociaciones de consumidores, provocado por el incremento del mercado energético, la luz, el gas o los carburantes, que es «donde más se conculcan los derechos de los consumidores», ha reconocido José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón. Por eso, han mostrado su malestar a las puertas de la sede de Endesa en la capital aragonesa, con carteles para criticar los «abusos con la luz y el gas»; y con gritos por la regularización de los precios.

Y es que ese incremento del sector energético no solo afecta a la factura doméstica sino también a todos los sectores y eso repercute en aquellos productos que necesitan de electricidad, gas o carburante, que van a ir subiendo «inevitablemente». De ahí la protesta, para reivindicar que las compañías eléctricas «tienen que ser controladas y poner límites «a su voracidad».

Esta subida viene de lejos, ya que comenzó a darse el verano pasado, pero ahora se ha acentuado por la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra, es, según Oliván, una «especie de manta que debajo de ella todo se puede hacer» y entre otras cosas justifica la subida de precios, que se está llevando a cabo fundamentalmente «por el problema energético», señala. Porque si el combustible que utilizan los camiones se incrementan un 60% eso se traslada a todos los productos. No cuesta lo mismo traer un plátano de Canarias en barco u otras piezas de Andalucía con los precios actuales del carburante y «lo paga el consumidor». Recuerda que la semana pasada «pararon todas las siderúrgicas europeas y españolas porque no podían pagar el recibo de la luz» y si no se puede fabricar acero o aluminio, «el resto de productos va después», aseguró

Por eso, considera el secretario de la Unión de Consumidores que en este momento lo importante es «centrarse en el problema del mercado energético» porque es lo que más puede desestabilizar la economía del país.

Las soluciones que proponen a corto plazo es «la intervención de precios», y que el mercado regulado tenga un precio máximo de 50 euros por megavatio, una cifra que considera muy «razonable» ya que las empresas «seguirán ganando dinero». Y pone como ejemplo que el kilovatio producido por las nucleares cuesta menos de un euro «y se vende a 500». Esto provocaría que se «detuviera ese precio cascada que influye sobre el resto de los precios». A medio plazo, habría que «cambiar el mercado y el modelo de fijación de precios» para que no se primen los consumos más caros ni la forma de producir electricidad más cara y se penalicen «las más baratas, como son las renovables o la hidroeléctrica». Es por eso que considera que, «lamentablemente, la guerra pude venir bien para esto» porque estas soluciones que se plantean ahora, como la intervención de los precios o el cambio de mercado «hace seis meses sonaban a imposibles» y ahora «las autoridades europeas y el Gobierno español ya se plantean que hay que hacerlo».

También desde Actora Consumo dicen que las consultas que llegan a su sede son sobre el sector energético» porque las facturas son «escandalosas, carísimas» y, sobre todo, «no se entienden. Para saber el precio hay que ir a la quinta o la sexta página». A la asociación, quejas o consultas por el alza de precios en la alimentación «llegan menos», asegura la presidenta, Lucía Germani, aunque afecta a toda la población. «Comemos tres veces al día». Sin embargo, también es consciente de que «el miedo es libre» y a eso achaca esa compra compulsiva que califica de «locura colectiva» de compra de aceite, un producto que nunca se ha agotado. Por eso, señaló que el precio desorbitado «es culpa nuestra» «¿Dónde está el consumidor responsable?», se pregunta.

Oliván define la situación como la «psicosis del papel higiénico» pero con el aceite de oliva, del que no habrá desabastecimiento, reconoció. Sin embargo, también es consciente de que los precios «suben fácil pero bajan difícil», por lo que este incremento podría ya mantenerse. También Germani cree que «el día que se normalice la situación, los precios no bajarán, porque entre todos hacemos esta espiral de caos». Desde Actora quieren poner al mal tiempo buena cara. Por eso, este martes han celebrado en el Centro de Historias el Día de los Derechos de los Consumidores, en un acto en el que se ha recibido la labor del Centro de Salud La Jota y se han entregado los premios de Actora al Buen hacer en el Consumo, que recogieron la Cooperativa Avecinal, primer supermercado cooperativo de Zaragoza; y César Pinto, abogado de oficio que frenó la venta de viviendas públicas a un fondo de inversión en la Comunidad de Madrid.