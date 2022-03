IU Aragón ha lamentado la "falta de concreción y transparencia" del vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ante las preguntas formuladas por su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, este jueves en la Comisión de Industria de las Cortes, en relación con la planificación de los parques eólicos y fotovoltaicos en la comunidad y la unión de las estaciones de esquí.

Sanz ha recordado la participada manifestación de este domingo en Zaragoza bajo el lema 'Renovables sí, pero no así', convocada ante la amenaza para el territorio que supone el desarrollo "descontrolado" y la "colonización" de las comarcas de macro proyectos energéticos. El diputado ha pedido a Aliaga que escuche el clamor de estos territorios y de los colectivos conservacionistas. "La rapidez con que surgen, se autorizan y construyen estos proyectos hace que sea urgente el cumplimiento de los acuerdos de esta Cámara sobre la planificación territorial y la protección de los espacios más sensibles, por su valor paisajístico o por el valor de su biodiversidad", ha señalado Sanz.

Sanz ha preguntado al consejero por las medidas que están implantando o tienen previsto para que se pueda conciliar la expansión de estos macro parques con la protección de la biodiversidad y si hay protocolos de coordinación entre departamentos. También ha pedido a Aliaga que explique por qué no actúa si existen informes de técnicos de medio ambiente con recomendaciones de paradas puntuales de aerogeneradores por la alta mortandad de especies protegidas.

Aliaga no ha ofrecido los datos que Sanz le ha solicitado, aunque le ha asegurado que se están haciendo las cosas "bien" y que ha firmado la denegaciones de parques cuando estos no cumplían los requisitos. Sanz le ha exigido "transparencia" y que garanticen que no haya autorizaciones de parques en zonas de alta sensibilidad ambiental.

El vicepresidente ha respondido al portavoz de la agrupación parlamentaria defendiendo que “ejerce sus competencias de acuerdo a la ley, al derecho y a la protección y defensa del interés general”. Además, ha insistido en que las renovables se implantan “siempre de acuerdo con el territorio y negociando con él”.

La unión de estaciones

“Crear sinergias para reforzar la competitividad” es como define Aliaga a los proyectos relacionados con el esquí en Aragón, según IU. Sanz ha preguntado por los criterios con los que el Gobierno aragonés justifica la sostenibilidad de los proyectos de unión de estaciones de esquí o la ampliación de determinados dominios esquiables sobre los que dio el aval para la financiación de una parte de ellos mediante la convocatoria extraordinaria de desarrollo de turismo sostenible del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dirigidos a entidades locales.

El líder de Izquierda Unida ha planteado sus dudas sobre el contenido real de los proyectos y su adecuación al PIGA y por cómo se van a gestionar unas inversiones públicas que benefician y gestionan al menos dos entidades privadas. "No escuchan a los expertos que avisan de las consecuencias del cambio climático para el sector de la nieve, al que sostienen con fuertes inyecciones de fondos públicos justificados por la falta de alternativas de empleo en los valles donde están ubicadas las pistas de esquí”, ha aseverado Sanz.

"La unión de estaciones la han pedido todos los alcaldes del Valle del Aragón y todos los empresarios están encantados" Arturo Aliaga - Vicepresidente de Aragón

Además, ha reiterado que el proyecto de la unión de estaciones no es "ni sostenible ambientalmente ni resiliente, choca con la filosofía de los fondos europeos y, sin ninguna duda, van a estar cuestionados por la UE, que puede exigir la devolución de los fondos".

El consejero ha defendido que "si no hubieran sido proyectos sostenibles, no habrían pasado" y ha insistido en que la unión de estaciones "la han pedido todos los alcaldes del Valle del Aragón y todos los empresarios están encantados".

Este martes también se ha presentado una moción por Cs para destinar de forma íntegra los fondos previstos para la unión de las estaciones de esquí con el objetivo de mejorar la competitividad del sector estratégico de la nieve en Aragón. El texto de impulso ha registrado dos enmiendas 'in voce' del PP y el PAR, que no han sido aceptadas, y no ha conseguido ser aprobado tras contar solo con el apoyo del Partido Popular.