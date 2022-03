En la presentación, tanto Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza como Alberto J. López, director de desarrollo de negocio de Feria de Zaragoza, han destacado que en este periodo “todos hemos experimentado lo necesario que es” un sector y si “nos hemos dado cuenta cuando hemos estado limitados a un espacio cerrado” lo importante que es tener muebles de calidad, confortables” y todo ello es lo que se podrá ver en Feria Zaragoza.

En esta edición se ha introducido una “mejora en la sectorización” que era demandada por los profesionales, por lo que se separará por familias de producto: mobiliario, descanso, contract, decoración, iluminación y textil. La Feria del Mueble reúne en 48.000 metros cuadrados más de 240 firmas de nueves países, como Alemania, Turquía, Suecia, Dinamarca o Portugal, entre otros. Vendrán 27 firmas internacionales y 213 nacionales, de las hay un 12% son aragonesas, que ocuparán los pabellones 4, 5, 6, 8 y 9. Estas buenas cifras se corroboran también con la del número de acreditaciones, que suman ya unas 20.000 personas, “cifras importantes para ver la magnitud” de la cita.

Hacer una comparativa con otras ediciones es “muy difícil” y hay que hacer “borrón y cuenta nueva” ya que, según Cuairán, “ninguna fuera actual puede superar las anteriores” porque hay muchas dificultades de movilidad, hay “ciertos miedos a las relaciones”, etc Respecto a ferias del cuarto trimestre del año pasado han recibido el 70% de asistentes y expositores (salvo Smopyc), y en esta “estamos al 60% y sería satisfactorio también de visitantes llegar a esa cifra”.

Esta Feria sigue siendo una feria tiene concedida el sello de internacionalidad por el ministerio de Industria, comercio y turismo y que queremos seguir manteniendo esto y estamos haciendo esfuerzos en esta línea, “a pesar de las dificultades de movilidad internacional” que existen, la Feria ha programado una agenda de contactos internacionales que viene de países como Alemania, Francia, Marruecos, Portugal, Reino Unido, y que “además de visitar la feria” también habrá un especio de “be to be” para que estas delegaciones internacionales puedan hacer contactos.

También habrá un estand del ICEX (Instituto de Comercio Exterior de España) donde habrá información sobre “programas de formación, promoción y la internacionalización”. Desde la Feria se considera que “un primer paso para la internacionalización de una empresa” es “venir a una feria de carácter internacional”. Porque en Feria Zaragoza se van a dar cita “colegas y competencia” y va a tener “visitantes internacionales” para ofrecer productos fuera de nuestras fronteras.

En esta misma línea, está el área Contract (equipamiento de hoteles, restaurantes, edificios públicos y otras grandes obras), que con el apoyo de Arex y la Cámara de Comercio, ha organizado una jornada donde estarán presentes los principales prescriptiores internacionales del canal, y otros agentes importantes. Este Plan Contract Aragón tiene como objetivo “potenciar la presencia internacional del sector”. La jornada estará liderada por David Cámara, comisario del plan contract Aragón, e incluirá mesas redondas y una sala para que las empresas puedan hacer contactos.

Otro de los aspectos destacados es que el Foro Hábitat de España ha elegido esta cita para su constitución en la Confederación Comercios Hábitat España; un foro que hasta ahora reunía asociaciones y ahora se constituye como Confederación, liderada por la Asociación de Comerciantes de Muebles de Aragón (Acomza) y el primer presidente será Mariano Barbed, presidente de la organización zaragozana.

Optimizar la visita

No es única de esta cita, pero desde Feria de Zaragoza se apuesta por la digitalización y para ello se ha creado una nueva herramienta incluida en la APP para móviles, que hará que gestión interna de contacto físico sea "importante pero también que haya información incluso cuando "no e pueden esas agendas be to be" que se puedan gestionar por las aplicaciones. Desde Feria Zaragoza se ha trabajado para que el tiempo que se está en la feria sea "más eficiente" por lo que un visitante que no pueda ser atendido podrá llevarse información en el teléfono, contactos, propuestas y ofertas del evento y de los expositores y esa empresa también tendrá el contacto del profesional, pero “todo hecho desde el ámbito físico, ya que solo se puede gestionar si “visitas la feria”.