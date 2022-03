La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, se ha reunido este viernes con representantes empresariales afectados por las protestas en el sector del transporte durante los últimos días. La cita, a la que también han asistido los tres subdelegados de Zaragoza, Huesca y Teruel, se ha convocado "por el problema que conocemos de esa mal llamada huelga que está entorpeciendo la circulación" de camiones y suministros, que incluso podría provocar el desabastecimiento de algunos productos en cuatro días si la situación no se encauza.

"El Gobierno respeta la protesta, pero con una garantía de seguridad para los trabajadores que no quieren secundar esos paros que no quiero llamar huelgas", ha dicho la delegada del Gobierno, que ha anunciado que en Aragón "serán 908 agentes los que estarán dedicados, aunque no exclusivamente, a lo que nos preocupa de esa mal llamada huelga que está alterando la paz en nuestras calles".

En concreto, el Ministerio del Interior mantiene activo un dispositivo de seguridad formado por estos 908 agentes en Aragón: 642 de la Guardia Civil y 266 de la Policía Nacional. Así lo ha transmitido Serrano en la reunión en la que han participado los subdelegados del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán; Huesca, Silvia Salazar; y Teruel, José Ramón Morro, además de los sectores afectados ha habido representación de CEOE Aragón, Cepyme, Arahealth, Femz, Fetraz, Ciudad del Transporte, Aepla, Asupar, Anged, Fecza, Ecos y Araga.

Desde CEOE y Cepyme "nos ha llegado ese miedo que se está trasladando a nuestras empresas. La preocupación ha sido desde el primer día dar seguridad a los polígonos, a Mercazaragoza o a Plaza, para que pudieran seguir trabajando. Ellos nos han agradecido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha explicado Serrano.

Los incidentes que se han producido en Aragón, sobre todo con los piquetes, "no han sido tan grandes como en otras comunidades. Pero nos preocupa que vayan a más. También nos preocupa que los impedimentos que tienen otras comunidades provoquen que Aragón deje de estar desabastecida de productos esenciales como alimentos o medicinas".

Rosa Serrano ha aclarado que ha habido incidentes sobre todo con camiones, que han sufrido daños en ruedas y lunas

Aunque no haya habido el mismo seguimiento que en otras comunidades autónomas, tampoco se puede descartar que vaya en aumento "y que no se pueda trabajar en las empresas de una manera libre". Por eso la prioridad es "garantizar la seguridad con estos agentes, sobre todo esa disposición a las empresas para poder hacer los recorridos que necesitan". El Gobierno actuará "con toda la contundencia que permite la ley", y el Ministerio del Interior ha desplegado en todo el territorio nacional a 23.798 agentes.

En cuanto a los sucesos que han ocurrido, Serrano ha aclarado que ha habido incidentes sobre todo con camiones, "con daños a ruedas y lunas", aunque los piquetes "son minoritarios, no representan ni mucho menos" al sector del transporte, pero están consiguiendo "perturbar la paz que necesitamos”.

Por último, Serrano ha admitido que se les ha trasladado la preocupación de que, "si esto sigue así, en unos días podemos hablar de desabastecimiento de algunos productos".

Más preocupación en Gastón

Por su parte, la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, también ha mostrado este viernes su preocupación por la amenaza de desabastecimiento que podría provocar el paro del transporte por carretera, convocado en protesta por el coste de los carburantes y ha apelado al diálogo para resolver esta situación.

En el quinto día de paro patronal del transporte, la consejera ha destacado que la prioridad sigue siendo que deje de ser una amenaza el desabastecimiento de productos, aunque puntualmente alguno pueda llegar en menor medida. En ese sentido, ha afirmado que faltan algunos productos en las estanterías porque hay "cierta psicosis" que ha relacionado con la condición humana: "Hay quien tiene urgencia de 'arramblar' por si algunos alimentos no llegan en cantidades regulares, como dice haber comprobado por sí misma, en concreto con el arroz, "cuando nadie ha dicho que vaya a faltar este producto", ha remarcado.

Asimismo, ha manifestado su deseo de que desaparezcan los actos "violentos" o de "cierta tensión" que se están produciendo por este paro y que se abra una senda de diálogo y entendimiento, con la esperanza de que las medidas anunciadas por el Gobierno puedan mitigar la situación para que el conjunto de la cadena económica no siga caminado hacia lo que podría ser "pernicioso" si se alarga este conflicto.

Por último, la consejera ha confesado que son "tiempos de incertidumbre" y lo que cabría hacer es "no alarmar más de la cuenta y, sobre todo, actuar colectivamente, serenamente" ante el "duro contexto" en el que "todos estamos inmersos".