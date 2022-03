La economía circular es un modelo de producción y de consumo que supone renovar y reciclar materiales existentes para crear un valor añadido, extendiendo su ciclo de vida. Este modelo se contrapone al lineal, utilizado hasta ahora, sustentado por materias de usar y tirar, y que requiere del uso de muchos materiales que son finitos. Las graves consecuencias medioambientales que ha traído el modelo lineal es lo que ha llevado a la industria a replantearse nuevas formas de producción más sostenibles, mediante un uso inteligente y eficiente de los recursos.

Sobre este principio se articuló el Foro sobre Sostenibilidad y Economía Circular organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la Cámara de Zaragoza, donde representantes de la Administración y de diferentes empresas expusieron sus puntos de vista sobre la situación actual de la industria, así como sobre los retos y oportunidades que presenta la misma a corto, medio y largo plazo y los proyectos que tienen ya en marcha. El coloquio fue moderado por el periodista Jorge Heras.

Los actores del debate

Fermín Serrano, comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón fue el encargado de representar al Ejecutivo autonómico, quien consideró que «tiene competencias en unas cuantas áreas clave para el cuidado del medioambiente, para la competitividad empresarial y para la sostenibilidad en general». Su labor es coordinar que los departamentos vayan hacia un «Aragón más verde, más social, más digital».

Desde el Gobierno aragonés tienen un diagnóstico claro de cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, por lo que se aplica «la sostenibilidad en todas las políticas de forma transversal», con normativas e incentivos que pongan en valor que «en Aragón tenemos grandes referentes con importantes capacidades y, sobre todo, una enorme oportunidad para que esta transición sea buena para todos».

Uno de los puntos que se postulan como claves en dicha transición es la transformación de la movilidad. Bien lo sabe Guillermo Ríos, director de Avanza Zaragoza, empresa centrada en la movilidad urbana y periurbana. Desde la compañía entienden, tal y como explicó Ríos, que el fin último de su actividad «está directamente relacionado con la sostenibilidad», porque «si se hace un buen uso de los transportes públicos las ciudades son más sostenibles y eficientes», ya que «se reduce la carga del tráfico». Por ello, Ríos instó a la necesidad de que los ciudadanos entiendan «el valor añadido del servicio público como opción prioritaria para moverse».

Asimismo, desde Avanza contribuyen al medioambiente reduciendo emisiones, que «es donde- aseguró Ríos- estamos ahora con el gran cambio de vehículos que comenzaron siendo diésel y que después pasaron a híbridos». Ahora «nos encaminamos hacia vehículos eléctricos, que tendrán un gran impacto ya no solo en la reducción de las emisiones de CO₂ globales, sino también en las emisiones locales».

Por su parte Signus (Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados) tiene como objetivo «dar una correcta gestión al neumático fuera de uso y dar valor a los materiales reciclados que contiene», según explicó Román Martín, director de Relaciones Institucionales de la compañía. Es por ello que consideró que desde que nacieron hacen economía circular, gestionando «alrededor de 200.000 toneladas de neumático fuera de uso a nivel nacional, y en Aragón alrededor de 9.000 toneladas».

Pero no se quedan únicamente en la gestión, sino que «se vuelven a introducir los materiales que tiene el neumático dentro de la cadena productiva para mantener el máximo tiempo tanto los bienes como los productos reciclados allí», concretó.

También en el caso de Coca-Cola, su compromiso con la sostenibilidad viene de lejos. En 2016 diseñaron su estrategia de sostenibilidad, presentando el año siguiente un informe sobre la misma en el que, según Fernando Anel, Public Affaires, Communication and Sustainabililty de la marca, tocaron «la parte económica, medioambiental y social», exponiendo su «nivel de desempeño para el desarrollo de ese plan, que lo que busca es un proceso productivo sostenible».

Dentro de esa estrategia, la compañía tiene el objetivo de «llegar a 2040 siendo neutros en carbono», centrando sus esfuerzos actuales en los envases, que constituyen un 42% de su huella de carbono, según afirmó Anel. En este sentido, Coca-Cola trabaja para conseguir recuperar el equivalente a todos los envases que ponen en el mercado para el 2025.

¿Oportunidad o necesidad?

Serrano: «El ciudadano juega un papel clave a la hora de convencer a las empresas de que la sostenibilidad es el camino a seguir»

La sostenibilidad se constituye como uno de los retos que las empresas asumen de buen grado, aunque también cada vez viene más marcada por normativas tanto a nivel nacional como internacional.

Para Serrano, la sostenibilidad es una «necesidad global» y no se trata de una foto fija, sino que hay que ir viendo «cómo se van actualizando los retos y la capacidad de movilizar recursos, que han ido cambiando alterados por factores como la pandemia o la guerra». Además, Aragón cuenta con grandes referentes de empresas bien encaminadas y «a las que hay que dotar de todas las capacidades para que sigan aprovechando esta transformación para generar riqueza que impacte positivamente para todos», así como «invertir en las que no están todavía capacitadas tanto por la capacitación de sus trabajadores como por la tecnología», expresó.

Concordando con esta última idea, Ríos consideró que «las organizaciones que perduren van a ser aquellas que pongan el foco en la sostenibilidad, sea cual sea su ámbito», puesto que esta, «más allá de una oportunidad, también es una obligación». Por lo tanto, es necesario un cambio, aunque no sea cómodo, ya que «cualquier cambio supone un gran esfuerzo».

Para Martín, el debate no gira en torno a si la sostenibilidad es una opción puesto que está claro que es una necesidad, algo que además se está viendo por las «tensiones políticas que se están dando a nivel mundial por los recursos naturales». En su caso, el debate gira en torno a fomentar nuevas oportunidades para los productos que cierren el ciclo de la economía circular, que «no se cierra gestionando correctamente el residuo, sino cuando se utilizan los materiales que se obtienen del mismo». Signus tiene un reto particular, el caucho reciclado, que no puede volver a utilizarse para la fabricación de neumáticos, por lo que es necesario buscarle nuevas aplicaciones. «Estamos desarrollando proyectos de I+D y realmente es una oportunidad para las empresas, sobre todo desde el punto de vista de innovación, desarrollar aplicaciones de productos reciclados», afirmó.

Anel, por su parte, quiso poner el foco en la decisión final del cliente, en el que «cada día va a pesar más que el producto o servicio que vaya a adquirir provenga de un fabricante o proveedor sostenible». Según apuntó, en foros de neuromarketing ya se dice que la sostenibilidad influye entre un 18-19% en ese proceso de decisión de compra.

Proyectos empresariales

En la última semana se han dado a conocer algunas inversiones que ha hecho Avanza Zaragoza para encaminarse hacia la electrificación de su flota de autobuses, aspecto que destacó su director. Ríos especificó que se ha presentado el inicio de las obras, porque «detrás de esa electrificación de los buses hay toda una infraestructura necesaria para que la electricidad o la energía llegue al punto en el que la necesitamos». Para ello, necesitan llevar a cabo una serie de actuaciones, en este caso en la subestación más cercana a las cocheras, donde «se va a poner un punto de 20 megavatios que no va a cubrir únicamente los aproximadamente 70 vehículos que tendremos el año que viene, sino que ya dará la cobertura necesaria para la flota de autobuses a futuro», dijo.

Martín: «Es necesario apostar por las energías renovables y por el autoconsumo para avanzar hacia la descarbonización»

También se ha realizado una canalización desde esa subestación para producir la energía de todo el sistema de carga, que será automatizado, facilitando los procesos y tiempos. Ríos lo definió como un proyecto «muy ambicioso pero muy motivador, que viene en un momento de cambio muy importante».

En el caso de Signus, sus proyectos giran en torno al ecodiseño y a otro tipo de medidas que reducen la generación de residuo. De las 200.000 toneladas de residuos que gestionan, el 70% es caucho y el 30% restante corresponde a acero y fibras textiles. Para Román Martín, «el acero tiene una aplicación clara y circular, y es que se vuelve a utilizar como materia prima en acerías, por lo que el principal material para el que hay que buscar nuevas aplicaciones es el caucho».

A este respecto, la empresa tiene en marcha diferentes proyectos gestionados a través de una dirección de desarrollo e innovación que se encarga de «buscar sinergias con centros tecnológicos, universidades y empresas privadas que tengan proyectos en marcha para el desarrollo de aplicaciones de este producto», por lo que instó a estos grupos que estén interesados en el desarrollo de este tipo de aplicaciones a ponerse en contacto con ellos y colaborar. Algunos de los usos que ya se le están dando al caucho son en mezclas bituminosas, donde da ventajas sonoro-reductoras y de durabilidad, en la creación de filamentos de impresión 3D o incluso en la industria de la moda y en el sector Life Style.

También Coca-Cola va bien encaminada hacia un modelo productivo sostenible y circular, teniendo ubicada en Aragón la primera planta de España neutra en carbono, en el Manantial Vilas del Turbón. Para lograr el objetivo de ser neutros en carbono tienen en marcha varios proyectos importantes, comentó Anel. «El primero fue pasar todas nuestras plantas de fabricación y nuestras delegaciones a energía verde con lo que, unido a otras actuaciones desde 2010, hemos bajado nuestra huella de carbono en un 44%». Y ahora, «el caballo de batalla son los envases», donde tienen un importante compromiso. «Tenemos algunos objetivos como acabar el año con 100% de PEG-500 y el 50% en el resto de envases de bebidas carbónicas, no carbónicas y aguas», afirmó.

Además Coca-Cola está apostando por el ecodiseño, creando en 2009 la primera botella 100% reciclable. «Diez años después conseguimos una botella de PET fabricada con residuos marinos, y en 2020 desarrollamos un proyecto de una botella de papel», aseguró Anel, quien a su vez señaló el vidrio como su gran apuesta, ya que «cada botella de vidrio tiene un recorrido en el mercado de 25 veces de uso».

El papel del consumidor

Como ya apuntó anteriormente Fernando Anel, la sostenibilidad cada vez tiene más peso en la decisión de compra de los consumidores. Para Fermín Serrano, «los ciudadanos, como consumidores, juegan un papel clave a la hora de convencer a las empresas que todavía no estén convencidas de que este es el camino inevitable a seguir». Asimismo, apuntó a que una de las tareas que se tiene con el consumidor es la de hacer que comprenda los costes asociados que conlleva este modelo productivo, ya que «conforme más se va educando y se va conociendo todo lo que lleva detrás, gran parte de la gente lo tiene en consideración», dijo.

A este respecto, Ríos afirmó que el modelo económico circular no tiene por qué ser más caro a la larga: «Tenemos que pensar que una cosa es el corto plazo en el cambio. Todo cambio conlleva unas inversiones iniciales y asumir ciertos costes que no se dan cuando todo está rodado. La clave está en el lugar donde nos tenemos que encontrar de aquí a unos años, y la producción sostenible no tiene por qué ser más cara, puede ser más barata e incluso más eficiente».

Martín quiso hablar del Plan de Responsabilidad Ampliada del Productor, que «se ha mostrado muy eficaz; así lo contempla la ley de residuos, que consolida este modelo y lo amplía a ciertos sectores que se han relacionado además en el Perte de Economía Circular, con parte de las ayudas dirigidas a unos sectores en los que se exigen unos niveles de circularidad mayores que los actuales, como son el sector textil o el plástico». Al final es el productor el que aporta una cantidad, «y esta cantidad va repercutiendo en toda la comercialización hasta el consumidor final, que paga en la factura una cantidad adicional al adquirir», por ejemplo, «un neumático derivado del coste gestión del residuo», algo que afirmó que el consumidor entiende.

Ríos: «El transporte público contribuye directamente a crear ciudades más eficientes y sostenibles »

Por su parte, Fernando Anel aseguró que desde Coca-Cola tratan de concienciar al consumidor «en las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar». Para ello han desarrollado dos proyectos, uno enfocado a sus clientes, Hostelería por el clima, que busca «concienciar a los empresarios hosteleros de que muchos pequeños gestos multiplicados van a ayudar a frenar el cambio climático»; y un segundo proyecto llamado Mares circulares, con batidas para recoger residuos marinos, webinars y cursos de formación y campañas de concienciación.

Las energías renovables

Una de las claves para la sostenibilidad radica en el fomento de las energías renovables, como la eólica, la fotovoltaica y la biomasa, y el autoconsumo. Para Fermín Serrano, «Aragón tiene una oportunidad para aprovechar los recursos que tiene, que además están distribuidos por todo el territorio». Además, en este punto Serrano se refirió a la guerra en Ucrania, «que nos está demostrando que en ese gran movimiento recentralizador o relocalizador, no debemos depender tanto de los círculos globales». Además, más allá del debate que se pueda generar por el impacto visual que supone, Serrano entendió que «las comunidades energéticas son un ejemplo de cómo pueden servir para repartir más riqueza entre todos, y es necesario que se dialogue».

Profundizando en el tema de la energía, Ríos dijo que estamos «en un momento muy crítico en cuanto al precio», una situación que definió como «coyuntural». «Responde a una situación particular y a una legislación que se hizo en su momento para favorecer a la implantación de energías renovables y su desarrollo; pero ahora esa legislación hace que el precio que se está pagando sea muy elevado», algo que se ha extendido también a la gasolina y el diesel, cuyos precios «se han elevado en el interanual más de un 54%, creando una situación insostenible que está coartando a las empresas a poder llevar a cabo su actividad».

Martín abogó por una «apuesta por las energías renovables para avanzar hacia la descarbonización», en su caso «en los procesos de separación de los componentes del neumático, muy exigentes desde el punto de vista energético». Por tanto, afirmó que Signus «apoya a los gestores de residuos para que apuesten por el autoconsumo en sus instalaciones». Así, destacó que otra línea muy importante se sitúa en torno a la digitalización de todos los procesos logísticos, «la utilización de todos los datos que tenemos para avanzar, donde hemos estado viendo resultados muy favorables».

Por su parte, Fernando Anel destacó que todas las oficinas y fábricas de Coca-Cola «están enchufadas a energía verde», y en la actualidad se encuentran renovando toda su flota hacia el vehículo hídrico, que ya se puede ver en Zaragoza, con el compromiso de que para 2030 toda la flota sea eléctrica. Además, quiso remarcar que, «una vez que no se pueda reducir más la huella de carbono», hay otras cosas que se pueden hacer, «como la compensación», en la que ellos ya están trabajando con varios de sus clientes.

Los Fondos Europeos

Anel: «Nuestra labor es también concienciar al consumidor de la importancia de las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar»

La inyección de los Fondos Europeos de Recuperación Next Generation suponen un pulmón financiero al que recurrir. En el caso de la movilidad, Ríos concretó que «la aportación de los Fondos Europeos va a ser de más de 30 millones de euros, el máximo al que se podía optar», y todo destinado «a la movilidad urbana, a la compra de vehículos eléctricos, a la infraestructura de la electricidad y a la compra de los tranvías».

Otra de las estrategias viene de la mano del Perte de Economía Circular, recientemente aprobado por el Gobierno, que busca acelerar la transición hacia un modelo productivo eficiente y sostenible en el uso de materias primas. De sus dos líneas de actuación, a Signus le atañe la primera, la línea transversal de impulso de la economía circular. «Esperamos que sea un catalizador de propuestas y de empresas que estén desarrollando proyectos para fomentar y alargar la vida de los productos», dijo Martín.

Fermín Serrano lo resumió asegurando que «Europa nos llevaba marcando durante años la necesidad de reformar nuestra economía y normativas y se está dando por fin una serie de pasos en esa dirección», a fin de que esa inyección «de los ya famosos 750.000 millones de euros» llegue a todos los agentes.