Estamos ante un éxodo sin precedentes en Europa; miles de personas expulsadas por la guerra en Ucrania llegan por sus propios medios (y por sus propios miedos) a nuestra puerta reclamando una ayuda y protección a la que tienen derecho por un acuerdo internacional, nacional y por justicia. Desde 2015, año en el que un millón de personas vinieron a Europa huyendo de situaciones de guerra e inestabilidad, la cuestión de la llegada de refugiados se ha colado en nuestras sobremesas de forma cíclica y repetitiva hasta normalizar los muchos conflictos existentes. Podemos contar más de 30 en el mundo ahora mismo, aunque solo nos suenen unos pocos. Hoy es Ucrania, y un escenario inusitado y desconocido acompaña este éxodo.

Resulta difícil entender a esta sociedad (la europea, la española, la aragonesa) que ve indicios delictivos en rescates en el mar mientras fleta autobuses y reparte billetes de tren gratuitos. Difícil entender la generosa respuesta social a este conflicto mientras blindamos nuestras viejunas y europeas fronteras frente a África o Latinoamérica. No voy a decir que este aluvión de empatías, apoyos y generosidad social sea reprobable ni prescindible. Pero tampoco que esta sea la solución, la respuesta a una crisis que, por sus dimensiones y consecuencias, aún estamos por intuir y para la que tendremos que reservar fuerzas, porque, o mucho me equivoco o lo peor está por llegar.

No estaba previsto, a pesar de que Ucrania se consumía lenta pero constantemente ante los imperturbados ojos de Europa en un conflicto que se inició en 2013 con las protestas del Euromaidán, a las que siguieron una serie de penosos sucesos en 2014, a pesar de que el odio se grafiteaba con spray negro en las calles extremándose cada vez más las posiciones políticas en una sociedad fragmentada; a pesar de que el conflicto iba creciendo hasta estallar el 24 de febrero de 2022.

A pesar de todo ello, la guerra nos sorprendió y no fuimos capaces de anticipar la invasión ¿o es que no quisimos? Error voluntario o involuntario de una Europa que miraba para otro lado esperando que el problema desapareciera, racanería de esta España que negaba la protección a la mayoría de ucranianos que en estos años huyeron mientras podían. Ahora, millones de personas, especialmente niños y niñas y mujeres, han huido de la guerra tras el fatídico 24 de febrero y las demasiadas víctimas a quienes este conflicto golpea esperan subirse al primer autobús o tren que les aleje del horror.

Muchos están siendo los aragoneses a los que el estómago se les revolvió y decidieron, esta vez sí, reaccionar y empezar a actuar intentando paliar mediante la iniciativa privada las consecuencias, engullendo kilómetros de rutas seguras tantas veces negadas a otros, caravanas al rescate de todas esas caritas rubias que nos miran desesperadas en una retransmisión en directo de la guerra. ¿Es esta la mejor respuesta que podemos ofrecer?

Proteger a las víctimas de una guerra es un imperativo para toda la sociedad, y esta protección, que pasa por asegurar la subsistencia, pero no solo, debe poder mantenerse en el tiempo. Y créanme, todo apunta a que será mucho tiempo. Como en todas las guerras, mujeres, niños y niñas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante los abusos, la violencia, y la pobreza y los estados no pueden desentenderse de su obligación de protección a los más vulnerables.

El compromiso debe ser de país, de sociedad. La solidaridad no puede ser limosna, ni paternalismo, ni se puede ser solidario solo con unos pocos, con unas pocas, a quienes, no llego a entender muy bien porqué sentimos más iguales que a otros ¿qué tiene esta guerra que nos hace reaccionar en una movilización social también sin precedentes? ¿ha sido esta vez porque ya no nos cabían más horrores o ha influido el que fueran rubios? Sea cual sea el motivo, no puedo más que celebrar esta solidaridad a borbotones y desordenada que no debe durar solo unos días, y desaparecer cuando ya no llene la actualidad de periódicos y telediarios. Generosidad en familias acogedoras pero ¿durante cuánto tiempo? ¿en qué condiciones? Quizá nosotros nos hayamos hecho todas esas preguntas y nuestra respuesta sea positiva, ojalá, pero el acceso a la protección de las víctimas de un conflicto debe producirse con todas las garantías y solo la ordenada acción del estado apoyada por la gestión de las organizaciones puede garantizarlo. Junto al acceso al asilo, deben disponerse los medios necesarios que permitan la detección, identificación y reconocimiento de vulnerabilidades, situaciones que deben resolverse desde un enfoque de derechos humanos. Difícil pensar en estos momentos en un sistema de plazas al uso, igualmente difícil que la acogida se deba hacerse sin garantías y sin el apoyo de los profesionales adecuados.

Esos dulces ojos azules que ahora nos miran abatidos llevan toda una mujer pegada y surgirán problemas en la convivencia… Y ella, que no esperaba otra cosa que salvar la vida ahora aspira a decidir sobre su destino y recuperar la autonomía, porque ella no pudo optar, solo huir. Y deseará su propio hogar, no sentirse huésped en otro, o a merced de intereses poco confesables. Porque, no nos engañemos, el caos es el río en el que pescan los canallas.

Las personas refugiadas que están llegando deben contar con un proceso de acogida profesional y garantista para poder reconstruir una nueva vida en nuestro país. Las organizaciones que hasta ahora lo hemos asumido contamos con 30 años de experiencia en la atención y acogida de personas refugiadas y hemos apoyado y acompañado en los últimos años a miles de personas refugiadas, sea cual fuere su nacionalidad… Por supuesto, para hacerlo necesitamos el apoyo y solidaridad de la sociedad y contamos con ella. Porque toda la solidaridad es poca aunque llegue a borbotones, toda ayuda es necesaria y solo juntos podemos ofrecer soluciones duraderas a esas pequeñas y disciplinadas caritas que nos miran.