Un total de 123 camiones han recorrido este lunes las calles de Zaragoza, convocados por la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte, para reivindicar una bajada del precio de los combustibles. El convoy partió desde la Ciudad del Transporte y desfilaron por el centro de la capital aragonesa, donde se han hecho notar por su marcha lenta y su paso acompañado de pitidos.

La protesta se debe a la situación «insostenible» que atraviesa el sector del transporte y la logística, con motivo del incremento del precio de los carburantes. «Estamos saliendo de forma pacífica. No somos unos delincuentes como se dice», ha dicho Emilio Seco, miembro de la Plataforma. Para el transportista, es necesario que se reduzca «de inmediato» el precio del gasoil: «No nos negamos nadie a trabajar, queremos poder trabajar y poder comer, porque no ganamos ni para comer», ha dicho, antes de reivindicar que el Gobierno de España se reúna con la Plataforma, que aún no lo ha hecho.