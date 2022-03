Las distracciones al volante supusieron el 33% de las muertes en España por delante de la velocidad, que conllevó un 29% y el alcohol un 26%. Para intentar acabar con ello la Dirección General de Tráfico (DGT) ha sacado adelante una nueva normativa que castiga el uso de los dos dispositivos que más atención quitan sobre el asfalto y que pretende que dejen de serlo. Se trata del teléfono y los auriculares cuyo empleo se sanciona con 6 puntos y que el pasado año en Aragón conllevó la resta de 9.033 a los conductores que fueron denunciados. A la mayoría le quitaron 3, por lo que esta cifra sería más elevada con la nueva ley. En total hubo 3.076 infracciones, la mayoría por el móvil.

La validez o no de la norma lo dirá el tiempo, según el jefe provincial de la DGT en Zaragoza, José Antonio Mérida, quien señala que dentro de justo un año se podrá determinar si el perseguir este tipo de hábitos o conductas de una forma más gravosa consigue que la gente deje de hacerlo. Un conductor novel o si ha perdido el permiso por haber agotado los puntos parte de 8, mientras que una persona con más de tres años de experiencia parte de 12.

Mérida destaca que «mirar el Whatsapp, es decir, apartar la vista de la carretera cuando se va a unos 100-120 kilómetros por hora es como recorrer un campo de fútbol con los ojos vendados». «Es un gran peligro, por no decir si es por una carretera secundaria cuando la supervivencia es nula porque lo más probable es una colisión con el vehículo que de enfrente, que suele ser un camión por el tipo de vía», señala.

El consumo de alcohol y drogas también destaca por el número de expedientes iniciados como por los puntos detraídos. Por alcohol se restaron 6.328 de 1.313 infracciones, si bien por sustancias estupefacientes se duplican, ya que se quitaron 13.104 de las 2.223 actas abiertas por la Guardia Civil y policías locales. A partir de ahora, más de 50 mg/l aire espirado o las drogas restará 6 puntos.

Unas cifras que, en opinión de Mérida, demuestran que «las campañas de educación y sensibilización han sido muy efectivas con el consumo de bebidas alcohólicas, pero que hay que tomarse en serio las drogas puesto que están en ascenso». En este apartado la DGT también incluye a los conductores que en su día se negaron a someterse a una prueba de etilometría o drogas. Hubo 22 expedientes iniciados y 48 puntos retirados.

Adelantamientos

Hasta la entrada de esta nueva ley superar en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad en las carreteras no estaba castigado, si bien ahora sí. Pese a ello, las infracciones por adelantamientos en Aragón fueron 840 restando hasta 960 puntos, cifra que dentro de un año será exponencialmente mayor tras el cambio que se restarán 6 puntos.

Pero estas infracciones no fueron la única casa por la que los conductores vieron detraer sus puntos. El uso de inhibidores o detectores de radar implicaron 36 puntos menos a 12 conductores o el no uso del cinturón de seguridad conllevó la pérdida de 4.566 puntos y por no usar casco u otros dispositivos de seguridad otros 468. En lo que va de año han muerto ocho personas en las carreteras de la comunidad.