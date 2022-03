Siete furgonetas, 17 agentes de la Policía Nacional (cuatro mujeres y trece hombres), cientos de kilos de material de emergencia, casi 3.000 kilómetros de distancia y un plan: llegar a la frontera ucranio-polaca lo antes posible, para lo que no tienen pensado detenerse a pernoctar en ningún sitio, relevándose al volante por turnos hasta llegar a su destino. Estos son los ejes principales de la expedición de la oenegé Policía Solidaria que este lunes ha partido de Zaragoza con el objetivo principal de regresar cuanto antes a la capital aragonesa con al menos 25 refugiados ucranianos. Es decir, el material va, los refugiados vienen.

Seis de los vehículos han sido alquilados gracias al apoyo popular (el séptimo lo ha puesto uno de los agentes de forma particular), ya que la iniciativa ha recogido en torno a 10.000 euros a través de dos vías principales que siguen activas: una cuenta de 'crowfounding' y pago por bizum a través del número de de teléfono: 620 857674. Además, en el número 685 171137, la organización atiende cualquier duda o informa de cómo realizar donaciones en metálico. "Creo que nos vamos a coger los dedos un poquito y quizá nos toque poner algo de nuestro bolsillo, pero la verdad que la respuesta de la gente ha sido enorme y esos más o menos 10.000 euros han dado para mucho; estamos muy agradecidos", explica el agente Víctor Mondelo, uno de los voluntarios.

Destino Korczowa

El destino final es en principio ("no descartamos tener que improvisar un poco") la localidad de Korczowa, en el sureste de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Uno de los corredores de paso de aquellos refugiados que huyen del territorio invadido. Con la colaboración y apoyo de varias oenegés, Policía Solidaria pretende entregar en la zona material sanitario, camas de emergencia, productos de higiene y comida. "Nos han dicho que no es necesario que llevemos ropa, ya que por lo visto hay suficiente. La ropa que hemos recogido la guardamos aquí en Zaragoza para cuando volvamos. No descartamos que los refugiados que van a venir con nosotros la necesiten", detalla Mondelo. Ahora mismo, los agentes manejan una lista de 25 ucranianos "con nombres y apellidos" que son candidatos a refugiarse en Zaragoza.

El Ayuntamiento de La Muela, Cáritas y empresas como Chocolates Lacasa y El Rincón o colectivos como Corazones con bata o Asociación Sonrisas también se han involucrado.

Según el plan de viaje, la idea es viajar de un tirón hasta Korczowa en poco más de 24 horas y estar de regreso este viernes. "La vuelta la vamos a tener que improvisar. Según las condiciones de los refugiados que llevemos con nosotros tendremos que parar a dormir en algún sitio, supongo", augura Mondelo.