Los diputados por Zaragoza del Partido Popular, Eloy Suárez y Pedro Navarro, han presentado este lunes las proposiciones no de ley para actuar frente al alza de los costes y del precio en los combustibles y la energía.

"Estamos en una situación económica preocupante, con una inflación rozando los dos dígitos, y los españoles cada vez viven peor", considera Suárez, que pide al Ejecutivo central "actuar cuanto antes".

El diputado zaragozano recuerda que Sánchez se comprometió a "bajar impuestos, pero no dijo cuánto. Anunció que lo hará el día 29, pero la gente no puede esperar, tal y como vimos este fin de semana en Madrid y como refleja el paro en el transporte", ha asegurado.

El parlamentario popular ha vuelto a hacer hincapié en la idea de que el Gobierno "hace caja" con los impuestos de los españoles, en línea con los manifestado por el futuro presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que consideró que el Gobierno "se forra" con estos impuestos.

"Cada día que pasa, el Gobierno hace 250 millones de euros de caja con estos impuestos", ha asegurado Suárez, que reclama medidas para rebajar "hasta 73 céntimos por cada litro de combustible". "Hay margen para actuar y no hace falta esperar a la UE", ha defendido.

El diputado Pedro Navarro ha repasado rebajas como que el pago de la PAC pase del 50 al 70%, o un Fondo extraordinario contra la sequía, todavía sin cuantificar, que deberá "ampliarse a las explotaciones agrarias" y determinarse en función de los efectos. "Pedimos que el Gobierno de España renuncie a aumentar la fiscalidad de los hidrocarburos", han resumido.

El giro del Ejecutivo en el Sáhara: "Solo Putin toma una decisión así sin consultarlo"

El diputado Eloy Suárez ha aprovechado la comparecencia pública para valorar el cambio de postura del Gobierno central respecto al Sáhara, con una dura crítica al presidente, Pedro Sánchez.

"Lo que yo no puedo entender es cómo una decisión de ese calado se pueda tomar sin hablar con el principal partido de la oposición y sin el Congreso de los Diputados. Fíjese lo que voy a decir: yo creo que solo Putin toma una decisión de ese calibre sin consultarlo con nadie", ha asegurado.

"No se me ocurre ningún otro líder europeo cambiando lo que es un eje vertebrador de la política exterior sin consultarlo con los órganos que hay que consultarlo. Eso es lo que me ha preocupado, más allá de la propia decisión", ha concluido Suárez.