El grito por un «Sáhara libre» y por el «derecho inalienable a la autodeterminación» de su pueblo es también aragonés. Más de 400 personas se concentraron este martes por la tarde en la plaza de España de Zaragoza para exigirle al presidente del Gobierno Pedro Sánchez una «rectificación urgente» de su decisión de aceptar la propuesta de Marruecos para la autonomía del Sáhara occidental, que implica de partida una «soberanía» del reino de Mohamed VI que los saharauis rechazan de plano, como hace también la ONU.

«Sánchez traiciona al pueblo sahararui» era la pancarta principal de las organizaciones convocantes, Um Draiga y Sáhara Aragón, que celebraron la respuesta de la sociedad aragonesa y denunciaron la «contradicción» de apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa y darle alas a Marruecos para seguir sometiendo al Sáhara.

Leila Mustafa nació en los campamentos de refugiados del Sáhara y vive en España desde 2006. Fue una de las niñas participantes en el programa Vacaciones en Paz, en Mallorca, pero desde hace años vive en Monzalbarba, donde ha formado su familia con su marido y sus dos hijas, de 5 y un año y medio.

«Nací en un campo de refugiados y no tengo palabras para expresar lo que siento ante este giro radical de Sánchez», explica, detrás de la pancarta, al finalizar la concentración en Zaragoza. «Allí vivíamos fatal, no teníamos de nada, pero queremos volver a nuestro país, y hacerlo bajo nuestra bandera, no bajo la de Marruecos», expresa.

«Seguiremos luchando, como lucharon mis padres y como lucharon mis abuelos», resume esta sahararui, dando cuenta de las más de cuatro décadas de conflicto soterrado que padece su pueblo.

Mohamed Yumani, miembro de la comunidad saharaui que tomó el micrófono durante la protesta para denunciar la «traición de Sánchez accediendo al chantaje de Marruecos». «Esto solo nos da más fuerza para seguir luchando, porque nadie en este mundo, ni Sánchez ni nadie, puede decidir por el futuro de nuestro pueblo», defendió.

Jesús Maestro, portavoz de Um Draiga y de Sáhara Aragón, organizaciones convocantes de la protesta, reclamó que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas. «Este giro en la política es una patada en la tripa a todos. Aunque lo diga Sánchez, la ONU ha recordado que el pueblo saharaui tiene su derecho inalienable a la autodeterminación. Pero este hecho cambia el consenso político y creemos que no han valorado suficientemente la respuesta del pueblo español, que tenemos una gran vinculación con el pueblo sahararui», expresó.

«Llevamos 46 años resistiendo y seguiremos con ellos hasta el final», subrayó, antes de recordar que «Marruecos vulnera los Derechos Humanos».

Las protestas continúan este sábado, con una gran manifestación en Madrid. Desde Aragón partirán "uno, dos o tres autobuses" para apoyar la causa saharaui con una sola voz.