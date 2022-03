Cuando una familia tiene que hacer frente a la búsqueda de colegio para sus hijos, nos encontramos cada vez con más opciones, centros educativos cada vez más especializados, y un montón de preguntas a las que no es fácil responder. ¿Cuántas veces hemos oído que nuestros hijos trabajarán en profesiones que aún no han sido inventadas? ¿Y que en este entorno actual, tan volátil e incierto, lo importante son las soft skills? Entonces, ¿en qué me fijo a la hora de elegir un buen colegio para mis hijos?

El colegio perfecto no existe, y todo dependerá de lo que estemos buscando y de los valores y aspectos de la educación a los que demos mayor importancia. La labor educativa es una combinación del trabajo que se hace desde el centro educativo y de lo que nuestros hijos viven y aprenden en casa. Por tanto, es importante identificar las variables clave en esta ecuación y los aspectos a los que no estamos dispuestos a renunciar. Una buena educación es, posiblemente, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. El aprendizaje de idiomas, determinante Un factor clave a la hora de buscar colegio es el aprendizaje de idiomas. En un mundo cada vez más globalizado, "defenderse" en inglés ya no es suficiente. Nuestros hijos van a tener que ser capaces de operar a todos los niveles en este idioma. El bilingüismo como lo entiende la escuela tradicional española ya no es suficiente. En Zaragoza tenemos la suerte de contar con un colegio que, ya en 1970, decidió apostar por una educación en inglés de calidad, con profesorado nativo y con experiencia internacional: el Colegio Inglés de Zaragoza. Cincuenta años después, puede presumir de tener entre sus alumnos a los estudiantes con mejor nivel de inglés de la ciudad. Enseñanza 'en' inglés En este colegio no enseñan inglés, sino que enseñan en inglés. Y además enseñan inglés con una metodología basada en el currículum británico, muy parecida a la que utilizan los colegios del Reino Unido. El objetivo es iniciar la inmersión en inglés durante los primeros años, en un entorno de adquisición del lenguaje natural y similar al de su lengua materna, a través de juegos y actividades que despiertan en los más pequeños su curiosidad y sus ganas innatas de aprender y explorar. En este colegio se respira un ambiente internacional, y en sus aulas puede verse la influencia de los mejores sistemas educativos del mundo. Y todo ello con una atención personalizada que pone el foco tanto en el ámbito académico como en el emocional para lograr desarrollar el máximo potencial de sus alumnos y abrirles un mundo de oportunidades. Jornada de puertas abiertas el 31 de marzo Después de 2 años marcados por la pandemia, el Colegio Inglés vuelve a abrir sus puertas para darse a conocer de forma presencial. El 31 de marzo ha organizado una jornada de puertas abiertas en la que se podrá conocer al personal docente, aprender en profundidad sobre su singular proyecto educativo y ver a sus alumnos en acción. Un proyecto educativo que cubre la formación desde los 3 a los 16 años y en el que el alumno es el verdadero protagonista. Cuando un alumno acaba su educación en este colegio, está preparado para el futuro y cuenta con la resiliencia y las habilidades académicas, digitales y emocionales necesarias que le permitirán seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Tal y como indica el director de este centro, Michael Wright-Elliott, “gracias a un currículum enriquecedor, nuestros alumnos llegan a ser comunicadores competentes y pensadores críticos tanto en inglés como en castellano, lo que les da una ventaja significativa en su futura vida profesional”. Más información: Zaragoza.iepgroup.es admisioneszaragoza@iepgroup.es Tel.: (+34) 976 57 30 30 Av. de Movera, 147. 50194, Zaragoza