Cepyme Aragón comienza a despejar su futuro después de un año de tiras y aflojas en el seno de la organización, que tiene previsto celebrar elecciones a mediados del mes de mayo, siempre que se cumpla la hoja de ruta fijada. El primer paso es la convocatoria de una asamblea general el próximo 12 de abril en la que, en principio, se aprobarán los nuevos estatutos de la patronal, encaminados a diseñar una Cepyme Aragón «más moderna y más ágil», apuntaron. Este ha sido uno de los asuntos que más controversia interna ha suscitado en los últimos meses, lo que ha demorado la convocatoria de los comicios.

Aurelio López de Hita dejará, por tanto, la presidencia de la organización en las próximas semanas, un cargo en el que ha permanecido durante los últimos 17 años. «Los motivos objetivos de no optar a un nuevo mandato es que llevo 17 años al frente y creo que ya he hecho lo que tenía que hacer en Cepyme. No se trata de un tema de cansancio, que no lo tengo, sino de que es necesaria una renovación», apuntó a este diario tras la celebración este lunes de la Junta Directiva de la patronal de las pymes. «Cambien o no los estatutos, convocaré elecciones», afirmó tajante.

"Me siento decidida y con ganas de aspirar a la presidencia de Cepyme Aragón" María Jesús Lorente - Presidenta de Cepyme Zaragoza

El relevo, a la espera de la convocatoria electoral y de la apertura del plazo para la presentación de candidaturas, podría tomarlo la actual presidenta de Cepyme Zaragoza, María Jesús Lorente, que aseguró que optará a coger las riendas de la organización en Aragón. «Lo habitual en los últimos años es que quien ostenta la máxima representación en Zaragoza también presida Cepyme Aragón», argumentó Lorente, que está «decidida» y «con ganas» de estar al frente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas.

Lorente, que fue elegida en su actual cargo el 24 de marzo del 2021, hace ahora casi un año, cuenta con el respaldo de la organización en Zaragoza y Teruel (ambas suman el 80% de la representación), aunque no ocurre lo mismo con Ceos-Cepyme Huesca (20%), por lo que no se descarta que se presente alguna otra candidatura a las próximas elecciones.

El censo de electores estará formado por los vocales que integran la asamblea general de la patronal zaragozana. La elección del presidente o presidenta deberá ser por mayoría simple de votos, y su mandato se prolongará durante los próximos cuatro años.

"La organización ha de adecuarse a los nuevos tiempos dejando a un lado las cuitas internas" A. López de Hita - Presidente de Cepyme Aragón

Respecto al relevo, López de Hita consideró que ahora «no es un tema de mi incumbencia, ya que las personas que continúan en la organización son las que deben decidir sobre su futuro», y reclamó que se abra un periodo de «consenso y diálogo», ya que serán necesarios para abordar las dificultades que se vislumbran en el horizonte. «Las organizaciones tienen que adecuarse a los nuevos tiempos sin perder tiempo en cuitas internas porque eso sería muy perjudicial», añadió. López de Hita no tiene previsto dar apoyo a ningún posible sucesor o delfín suyo. «Ni voy a nombrar ni voy a apoyar a nadie porque, al final, los delfines se convierten en tiburones», manifestó López de Hita.

Un contexto complicado

Los cambios que se avecinan en Cepyme Aragón coinciden en el tiempo con las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos por el encarecimiento de los costes de producción, la subida del precio de la luz y el gas y los paros en el sector del transporte. López de Hita apuntó en este sentido que será necesario en la nueva etapa prestar atención a la situación económica porque «no vienen malos tiempos, vienen tiempos muy malos», dijo el todavía presidente de Cepyme Aragón.

María Jesús Lorente incidió en que habrá que trabajar en los próximos años la afección en el coste de las materias primas, la falta de suministros y el cumplimiento de la Ley de Morosidad, entre otros.