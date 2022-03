La coordinadora general de Podemos Aragón y consejera de Ciencia del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ha arremetido este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien su formación comparte el Consejo de Ministros, por la "falta de altura de miras" del jefe del Ejecutivo ante la crisis derivada del incremento de los precios de las materias primas y de la electricidad y por el "volantazo y la decisión unilateral" respecto del Sáhara occidental.

Pese a las notables diferencias con su socio de Gobierno para afrontar la crisis, Díaz rechaza salir del Ejecutivo. "El colmo de los colmos de los españoles sería tener que ir además a unas nuevas elecciones", ha considerado la responsable de la formación morada en Aragón.

"Somos conscientes de que afrontamos una de las situaciones más difíciles que vive nuestro país y Aragón no está exento. Estamos a las puertas de una nueva crisis y la población está con el agua al cuello. Estamos viendo estos días cómo las calles se llenan de malestar, las familias no llegan a fin de mes, los supermercados empiezan a aparecer vaciados y parece que se están confabulando los astros para entrar en una tormenta perfecta de la que es difícil saber por dónde salir cuando la afrontemos", ha analizado la también consejera del Gobierno cuatripartito que lidera el socialista Javier Lambán en Aragón.

"Nos está faltando altura de miras por parte de Pedro Sánchez, creo que no estamos a la altura de las circunstancias y que la sensación es que pasan los días y no se está dando una respuesta concreta, audaz y valiente a esta circunstancia de crisis", ha asegurado la dirigente de izquierdas.

"En esta situación de tormenta perfecta mientras las eléctricas se van forrando, el presidente Sánchez no está dando respuesta a esta situación. Moncloa en estos días no ha recibido en primera persona a los pescadores, ni al sector del transporte en huelga y esta mañana sí que recibe en primera persona a los dirigentes de las tres eléctricas", ha denunciado.

Además de denunciar la posición de Sánchez, Maru Díaz ha recordado las propuestas de Podemos para hacer frente a esta "triple crisis energética, económica y social, agravada con la guerra de Ucrania".

Por un lado, reclaman que se fije un precio máximo de la energía en 75 euros el megavatio hora; limitar los "beneficios caídos del cielo" que cobran las eléctricas "mientras las familias pagan el doble de la factura"; y poner un "escudo social" con el cheque de 300 euros por unidad familiar para paliar el incremento de costes que ya han sufragado los españoles en la factura del gas o la calefacción.

"Si se hubiera aplicado esta medida cuando la propusimos, no estaríamos en la situación de malestar generalizado de ahora. Son 5.700 millones que se podrían afrontar poniendo coto a los beneficios de las eléctricas", ha incidido.

Además, ha insistido en que las respuestas deben llegar con celeridad, y ha considerado que "no hace falta esperar a Europa para tomar medidas". "España no se puede permitir los tiempos que se pone a sí mismo el presidente, vamos tarde. Nuestro país tiene que dar respuesta", ha reclamado desde la sede de Podemos en Aragón.

"Es una inmoralidad abandonar por segunda vez al pueblo sahararui"

La líder de Podemos en Aragón ha criticado también duramente la posición del presidente del Gobierno respecto al Sáhara occidental y ha llamado a volver a las resoluciones de la ONU.

"Nuestro país tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui. No estuvimos a la altura en su momento, y no lo estamos ahora. No puede tomarse una decisión de semejante calado sin pasar por sus socios ni el Consejo de Ministros, ni trasladarlo al Congreso, sin transparencia", ha denunciado.

Además, ha alertado por las consecuencias de este cambio en la política exterior. "No sabemos si se informó a Argelia, sin hablar con la ONU, sin garantías de que esto no afecte al gas que recibimos de Argelia. Es un despropósito y una inmoralidad abandonar por segunda vez al pueblo sahararui", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que el programa electoral del PSOE no defendía lo que ahora ha acordado el presidente del Gobierno. "No ayuda en medio de esta coyuntura tener un presidente que no cumple su palabra: Sánchez no dijo esto, no aparecía en su programa, es fundamental volver a recuperar los acuerdos de la ONU y el derecho de autodeterminación", ha señalado.

Pese a todo, Díaz rechaza que Podemos salga del Gobierno de coalición. "En la circunstancia en la que estamos, lo único que les faltaría a los españoles sería una convocatoria electoral. Sería el colmo de los colmos de la irresponsabilidad. Nuestro papel en el Gobierno es empujar y escuchar a la ciudadanía, no puede ser que en medio de todo esto utilicemos la amenaza de una posible ruptura de gobierno porque sería irresponsable y nuestro país no se merece más irresponsabilidad. Precisamente reivindicamos la estabilidad y la palabra dada", ha zanjado.