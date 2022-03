El 26 de julio de 2020 la rutina laboral de Elena Paraíso cambió para siempre. Ese día, el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón empezó a publicar a diario una información detallada de los datos de coronavirus en Aragón, que iniciaba entonces su segunda ola. Detrás de esa exposición de números, cifras, gráficas y tablas ha estado durante 21 meses y más de 600 días hasta el pasado viernes esta documentalista que empezó a trabajar en la DGA con una beca en 1998.

«Ha sido complicado e intenso, con días de mucho estrés, nervios y frustración porque los datos llegaban tarde o porque había problemas técnicos ajenos que no nos permitían publicar a tiempo. Estábamos pendientes hasta por las noches, dándole vueltas a qué había salido mal», cuenta a este diario. A pesar de todo, Paraíso se siente «satisfecha» porque han cumplido con el objetivo de dar «una información transparente y útil» que «la ciudadanía ha valorado», dice.

Desde esta semana, los datos de covid en el Portal de Transparencia únicamente se publican los martes y los viernes. «Me siento como triste, rara, porque este trabajo diario lo he hecho muy mío», explica.

De hecho, desde aquel verano de 2020 el ordenador ha sido como una extensión más del cuerpo de Elena Paraíso. «Me lo he llevado a la playa, a la montaña... En vacaciones no he desconectado, pero en los días laborales tampoco había horario porque hasta que los datos no estaban bien publicados el día es como si no hubiera terminado», apunta. No se olvida, en este punto, del «apoyo absoluto» que ha tenido de la jefa del servicio, Anabel Beltrán, y del director general de Participación y Transparencia, Raúl Oliván. «Han estado siempre detrás», reitera.

Esta aragonesa empezó a trabajar en el Servicio de Transparencia de la DGA en 2016 tras varios años en el Instituto Geográfico de Aragón (Igear). «Entre mis funciones principales está la del mantenimiento de la información en el portal. En el momento en el que la Consejería de Sanidad acordó con la de Ciudadanía la publicación diaria de los datos, la función recayó en mi. Se abría entonces un periodo de información totalmente nueva», recuerda.

Los ingresos de noviembre de 2020, el peor dato

La perspectiva que da el tiempo dos años después de la pandemia y tras siete olas de covid en Aragón hace que ahora sean «muy comprensibles» gran parte de los términos del parte diario. «Al principio no era habitual hablar de incidencia, de capacidad asistencial, de positividad... Era un vocabulario diferente y debíamos cumplir con el objetivo de dar información útil y comprensible», explica.

A su ordenador enviaban a diario la información de los contagios las direcciones generales de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria. El paso siguiente era, ya en manos de Elena, el tratamiento de los datos y el volcado a la web. «La última ola ha dejado números muy alarmantes, pero personalmente las cifras que me llegaron a estremecer fueron las de noviembre de 2020. Tener que añadir que más de mil personas estaban ingresadas me impactó», confiesa.

La información «se ha ido puliendo» poco a poco y se volvió más precisa el 7 de enero de 2021, cuando se añadió al portal los datos de vacunación. «Creo que Aragón ha sido una de las comunidades más transparentes. Cuando empezamos en julio de 2020 nos fijábamos mucho en Castilla y León, porque daba todo muy completo», dice.

El impacto del covid también se ha traducido en un boom de visitas a la web del Portal de Transparencia. «En 2019 teníamos una media de 340.000 visitas anuales y desde julio de 2020 mantenemos una media mensual de más de 300.000. En este aspecto el balance es positivo porque hemos llegado a la gente», cuenta.

Este viernes será el segundo día de esta semana en el que Elena Paraíso publicará los datos de covid en Aragón y la documentalista no está del todo satisfecha con la información. «Creo que nos quedamos cortos y ya estamos pensando en añadir más información. Quizás volvamos a crear las tablas de Excel. Nos hemos vuelto algo meticulosos», confiesa entre risas.