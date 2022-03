Cada vez más empresas se plantean externalizar servicios para ahorrar dinero y ser más rentables en sus negocios. Es lo que se conoce como ‘outsourcing’ o contratar servicios especializados a terceros, con las ventajas que esto supone. Si además se hace con empresas sociales o centros especiales de empleo, el beneficio es doble. Además de reducir costes y mejorar la calidad, se consigue un impacto muy positivo en la sociedad.

La Fundación Rey Ardid, a través de su red de centros especiales de empleo, pone a disposición de las empresas de Aragón diferentes productos y servicios para externalizar actividades y conseguir ser más eficientes en sus procesos. Entre estos, figuran servicios muy utilizados por las empresas de todos los sectores en su día a día.

Actualmente, se pueden contratar con la entidad los siguientes servicios:

Limpieza.

Jardinería.

Lavandería industrial.

Manipulados industriales.

Asesoría integral.

Call Center.

Recepción y conserjería.

Digitalización de documentos.

Obras y reformas.

Control de plagas y legionella.

Servicios y productos con impacto social

La lavandería de Fundación Rey Ardid se ha convertido en un referente en Aragón por la maquinaria y la tecnología de vanguardia con la que trabaja y su compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética. Tiene entre sus clientes a los hospitales y centros sanitarios más relevantes, además de varios hoteles y empresas del sector agroalimentario. Siendo especialistas en higienización, han crecido estos dos últimos años en servicios de desinfecciones y control de plagas.

Además, la entidad cuenta con un servicio de floristería especializada en flor preservada, cuadros y jardines verticales, que puede ser un buen regalo de empresa o formar parte de la decoración de un negocio, oficina o evento corporativo. En la Fundación Rey Ardid valoran cualquier propuesta y se adaptan a las necesidades de sus clientes. Han abierto recientemente además su primer punto de venta abierto al público en el centro comercial Corte Inglés de Puerto Venecia.

¿Qué son las empresas sociales?

Las empresas sociales son aquellas que tienen un impacto positivo en la sociedad y a la vez resultan rentables como negocio. En el caso de Fundación Rey Ardid, sus centros especiales de empleo están especializados en servicios de ‘outsourcing’ para empresas y en ellos se emplea a personas con discapacidad, favoreciendo su integración social y laboral.

Esta área de servicios a empresas ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que se traduce tanto en la confianza que muchas empresas han depositado en la Fundación Rey Ardid como en los más de 500 trabajadores que tienen en estos momentos sus empresas sociales.

¿Qué ventajas tiene el 'outsourcing'?

Las empresas sociales de Fundación Rey Ardid se caracterizan por su gran especialización. Sus profesionales cualificados cuentan con formación y experiencia demostrada, lo que repercute en una alta calidad de los servicios. Esto aporta tranquilidad a las empresas, que además pueden ampliar el alcance de determinadas operaciones, tareas o funciones, y personalizar los servicios en función de sus necesidades.

Además, externalizar servicios tiene muchas otras ventajas: permite ahorrar costes, ya que no hay que estar pendiente de las actualizaciones necesarias en cuanto a maquinaria, software, equipos, etc. Las empresas que subcontratan servicios con Fundación Rey Ardid cuentan también con otras garantías, como sustitución inmediata en caso de baja laboral, gestión de ayudas, material técnico propio, etc.

¿Qué aporta el 'outsourcing' social a las empresas?

Además de cumplir con las medidas alternativas que establece la Ley General de Discapacidad para las empresas de 50 o más trabajadores que deben contar en sus plantillas con un 2% de personas con discapacidad, eliminar barreras y contribuir a la integración social de los trabajadores más vulnerables demuestra el compromiso de la empresa con su entorno, facilita el ejercicio de la responsabilidad social corporativa e impacta de forma positiva en toda la comunidad.

A su vez, la empresa también se beneficia de emplear a personas con discapacidad. Numerosos estudios han demostrado que la diversidad genera valor dentro de las organizaciones, mejora el clima laboral y la relación de las empresas con sus trabajadores. Además, las personas con diversidad funcional se muestran resolutivas, dispuestas y comprometidas en el entorno laboral.