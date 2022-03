El Partido Popular en Aragón no ha tardado en reaccionar a la confirmación de la marcha de la fábrica de baterías a Sagunto. En boca de su presidente, Jorge Azcón, y de su portavoz parlamentaria, Mar Vaquero, el principal partido de la oposición en la comunidad autónoma ha pedido explicaciones a la decisión de que la gigafactoría pase de largo por Aragón.

Con un discurso más duro en el Parlamento aragonés que en la presidencia del partido, los populares insisten en que Aragón era la comunidad mejor posicionada para acoger la fábrica de baterías.

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha lamentado el "mazazo" que supone la confirmación de la marcha de la fábrica de baterías a Sagunto. La portavoz parlamentaria pone en el punto de mira directamente al presidente aragonés, Javier Lambán, como responsable de que la fábrica no llegue a la comunidad.

"Es un mazazo de 3.000 empleos directos, además del gran espaldarazo que hubiera supuesto para el sector de la automoción en Aragón y 2.000 millones de inversión. Esto nos lleva a definir al Gobierno de Aragón como el Gobierno del anuncio y el Gobierno del fracaso", ha expresado.

"El fracaso del Gobierno de Aragón supone tres cosas: que los grandes proyectos estratégicos no pueden estar en manos del señor Lambán, porque fracasa, todos los proyectos importantes que caen en sus manos al final no cuajan; y que los aragoneses están desesperanzados por su futuro. En estos momentos, un sector tan importante como la automoción tiene riesgos de no ser el futuro de Aragón", ha denunciado.

La portavoz popular ha insistido en pedir explicaciones al presidente aragonés. "El señor Lambán nos tendrá que explicar cuál ha sido su falta de capacidad, de influencia, de liderazgo y de referencia que ha provocado este claro perjuicio para Aragón".

Por otro lado, el presidente del partido y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha calificado de "malísima noticia" para la ciudad, el área metropolitana y todo Aragón que finalmente no venga a Zaragoza su planta de baterías del grupo Volkswagen en España, que se instalará en Sagunto y generará más de 3.000 empleos. "Personalmente me parece que no es una decisión justa".

En su cuenta de Twitter, Azcón ha lamentado que "somos los mejor preparados, pero han pesado más otros motivos políticos".

Sin señalar directamente a Lambán, el presidente del PP Aragón ha indicado que "todo era favorable" para que la decisión final fuera que viniera a Zaragoza y ahora "tenemos que preguntarnos por qué se ha ido a Sagunto en lugar de ir a la zona de España más preparada, que era Zaragoza".

Azcón ha relatado que esta fábrica tenía la capacidad de transformar la economía de Aragón y es un "tren que no vuelve a pasar en décadas" al ser una inversión millonaria de unos 4.000 millones de euros. "Es una oportunidad que se pierde y también los miles de empleos previstos".