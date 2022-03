Los problemas que se están dando con el suministro de algunos materiales podrían retrasar las obras de reforma de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. En cualquier caso, la institución académica no contempla una desviación de gasto, tal y como ha señalado este viernes el rector José Antonio Mayoral, pero este sí ha reconocido que las demoras de las materias primas "y el acopio de material" podrían derivar en "problemas", ha dicho.

"El retraso, de darse, sería pequeño y los plazos para completar la obra no se van a ver afectados porque vamos en tiempo. La facultad podrá inaugurarse el próximo curso 2022-2023", ha reiterado el rector, quien ha manifestado que están en contacto con la contrata de la obra para analizar el escenario actual.

Por otro lado, el acuerdo de financiación entre la DGA y el campus público, aprobado en su trámite final el pasado martes en Consejo de Gobierno, no ha sufrido cambios en la cantidad con motivo de la subida del precio de la luz y el gasto de los costes. "En principio, el presupuesto de este año se mantiene. De momento no se contemplan variaciones y el Gobierno de España no ha dicho tampoco nada al respecto con las universidades, así que apostamos por ser corresponsables con la situación y aplicar una serie de medidas cotidianas para ahorrar", ha dicho Mayoral.

El campus ha aprobado un plan de acciones para contrarrestar el gasto energético, que ya duplica este curso al de cursos anteriores porque la Universidad de Zaragoza ha ejecutado el 70% de su presupuesto para la luz. "Pasemos un poco más de frio, de calor y apaguemos el ordenador cuando nos vayamos a casa. Si esto va a más y la crisis no mejora, seguiremos profundizando en qué hacer, pero ahora no nos queda otro remedio para también ser responsables con el planeta", ha dicho Mayoral.

Lambán: "Hoy es un día feliz"

El rector ha realizado estas declaraciones instantes antes del acto de San Braulio, patrón de la universidad. Junto a él ha estado el presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Ciencia y Universidad de la DGA, Maru Díaz, en una cita "especial" este año porque se llega a la misma con un acuerdo de financiación "cerrado" hasta 2026.

"Aragón siempre ha ido de la mano de la Universidad de Zaragoza y hoy es un día que tildaría de feliz. En 2015 las relaciones de la DGA con el campus eran malas, turbulentas, tanto que la institución tuvo que acudir a los tribunales para cobrar. Ahora, el reciente acuerdo supone más de mil millones de euros, un salto considerable", ha dicho Lambán.

El presidente, que ha ensalzado el "excelente trabajo" de Díaz al frente de la consejería para mejorar esa financiación, ha destacado el incremento del dinero para las becas en los últimos años y la "política de infraestructuras" acordada.

Lambán, además, ha anunciado que "se va reactivar" el Consejo del Futuro, un órgano que reunirá "a mujeres y hombres" de Aragón para ver hacia dónde va el mundo y la comunidad. "En un momento tan difícil como este necesitamos tener talento, compromiso, y ahí contamos con la universidad", ha matizado.

Se trata de un consejo que reúne a representantes del mundo académico, empresarial, social y cultural para tratar distintos aspectos sociales, económicos, medioambientales e institucionales del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que en Aragón se vincula con el proyecto Ebro 2030.