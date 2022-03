Al ritmo de batucada y entonando el habitual cántico de ‘La Sanidad no se vende, se defiende’, más de 400 personas han recorrido este domingo el centro de Zaragoza para exigir mejoras en el sistema sanitario.

La convocatoria, de carácter nacional, ha llevado a la calle a colectivos como la Federación de Barrios, la plataforma de Salud Mental, la Asociación para la Defensa de la Salud Pública y diversos sindicatos, entre otros.

"Están acabando con la Atención Primaria, dejándolo como algo residual. No se puede seguir deteriorando el sistema", ha dicho Isabel Monserrat, presidenta de la Asociación por la Salud Pública en Aragón.

Sobre el borrador de reforma de Primaria que tiene previsto el Salud, Monserrat ha señalado que Insisten en la telemedicina "y esta no es la solución para todo”.

“El trato con el paciente no se puede sustituir. La consulta telefónica es lo que es, no ves al paciente ni lo sientes. No puede bastar con recetar un paracetamol”, ha recalcado.

Desde Ccoo Aragón, la portavoz de Sanidad Delia Lizana ha indicado que la situación es “crítica” y ha considerado “un documento de intenciones” la propuesta de Sanidad para reforzar la Atención Primaria.

En esté sentido, Lizana ha reclamado una subida del presupuesto en Sanidad, donde al menos un 25% del total se destine a Primaria.