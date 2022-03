¿En qué momento se encuentra el municipio de La Muela?

A pesar del contexto mundial con una terrible guerra y unas consecuencias económicas que van a ser devastadoras a nivel general, La Muela sigue creciendo a nivel demográfico, social, cultural, industrial y económico. Buena prueba de ello es que, tras el anuncio de la llegada de Amazon al municipio ya nos han solicitado 20 licencias de actividad en el polígono industrial Centrovía. Es la primera vez que superamos los 6.000 habitantes; no tenemos deuda, lo que era impensable hace unos años; y con la suspensión de las reglas fiscales se pueden hacer inversiones, que hasta hace un par de años no se podían ejecutar, para mejorar la vida de los muelanos.

¿Cuáles han sido las principales mejoras durante los últimos años?

Aunque hasta finales de 2019 sufrimos el lastre de tener que pagar más de 18,8 millones de euros de deuda –más de 3.000 millones de las antiguas pesetas­– y, en marzo de 2020 vino el estado de alarma y toda la paralización que hubo, no ha frenado que hayamos invertido, y lo sigamos haciendo todos los años, en la renovación de viales y calles, luminarias de led, red de abastecimiento, depuración de aguas residuales… Todo ello teniendo en cuenta que desde 2008 hasta 2015 no se hizo ninguna inversión en las infraestructuras municipales a consecuencia de todo lo que pasó en nuestro pueblo.

Desde el Ayuntamiento de La Muela apostamos por la ampliación de la red de servicios, que no había o desaparecieron en su día, como el punto limpio, el velatorio, la piscina cubierta, la mejora de las instalaciones deportivas o el trabajo que estamos haciendo para que tengamos un Centro Público Integrado, que debe acometer el Departamento de Educación, que es competente y tiene la financiación del Estado para construir y desarrollar esta infraestructura educativa tan necesaria para La Muela.

¿Cómo ha sido el crecimiento industrial del municipio?

El polígono industrial comenzó su andadura en 2002 y, tras la crisis económica de 2008 y todo lo sucedido en La Muela, tuvo un parón muy fuerte, con deslocalización y desaparición de empresas. Tras recuperarse la confianza y ver cómo la actuación municipal era totalmente distinta, desde hace unos años sigue creciendo de nuevo, como se puede comprobar en la cuarta fase del polígono, que tras todo el abandono que hubo, en 2020 se implantó TXT y en 2022 llegará Amazon, una de las empresas más grandes del mundo, tras un trabajo que se viene haciendo desde finales de 2017. Desde que se supo que iba a venir Amazon se han solicitado ya 20 licencias de actividad en Centrovía.

¿Qué ofrece La Muela? ¿Cuáles son sus principales potencialidades?

Las ventajas de vivir en el medio rural y estar a 20 minutos de Zaragoza. También nuestra ubicación favorece el desarrollo constante de la localidad, ya que tenemos en un radio de menos de 350 kilómetros a Barcelona, Lleida, Tarragona, Castellón, Valencia, Guadalajara, Madrid, Valladolid, Logroño, Burgos, Pamplona, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Teruel, Huesca o Zaragoza, entre otras ciudades.

¿Qué supondrá la llegada de Amazon y la ampliación de Plaza en 20 hectáreas del término municipal?

Que Amazon, una de las diez empresas más grandes del mundo, se implante en nuestro pueblo es una muy buena noticia. Que vaya a generar casi 1.500 puestos de trabajo fijos en una localidad que no llega hoy a las 300 personas desempleadas, también. Pero lo mejor de todo es que en los próximos meses puede que se empiecen a materializar otros muy buenos proyectos de gran calado, generando más riqueza y bienestar para La Muela, que es lo más importante. La ampliación de Plaza va a suponer que tengamos suelo industrial de nuestra titularidad, una situación que hoy no tenemos en Centrovía, ya que gracias a las gestiones pasadas el ayuntamiento se quedó sin parcelas y terrenos industriales. Y todo, generando desarrollo a este corredor que se está creando entre Zaragoza, La Muela, Épila y La Almunia en la Comarca de Valdejalón, ya que también hay que tener en cuenta la llegada de BonÀrea.

¿Cuál es la previsión de crecimiento demográfico y empresarial?

Hace 35 años teníamos 933 personas empadronadas y la población fue creciendo hasta 2011, con 5.213. Después bajamos de los 5.000. En 2015 teníamos 4.980 empadronados y desde ese año no hemos dejado de crecer hasta superar la barrera de los 6.000 habitantes. De hecho, a 1 de enero de 2021, la cifra del Instituto Nacional de Estadística (INE) es de 6.125 empadronados, por lo que, con las nuevas inversiones está previsto que La Muela siga creciendo, y ahora hay que trabajar para que sea de una forma sostenible y socialmente. Desde el ámbito empresarial, tras la crisis económica de 2008 y de todo lo que pasó en La Muela durante muchos años, en el Área de Urbanismo se nota que, día sí y día también, se presentan propuestas para la instalación de nuevas empresas en el polígono Centrovía. Esto supone trabajo e ingresos en las arcas municipales para mejorar los servicios y las prestaciones de los muelanos.

¿Cuál es el presupuesto municipal para 2022 y a qué se destinará?

Es de 9.452.321 euros de ingresos. Cuando entré como alcalde en 2015, el presupuesto era de 6.455.715 euros, habiéndose trabajado mucho la mejora en la recaudación con el caos existente que había como consecuencia de las gestiones anteriores. En este año, las principales inversiones han sido las renovaciones del asfaltado en el casco urbano, en Centrovía y la Urbanización Alto de La Muela Sur, del césped del campo de fútbol o del alumbrado público del casco urbano con luminarias led y todas las obras que se van a acometer con el remanente de tesorería.

¿Qué supone para el consistorio poder disponer del remanente?

A día de hoy, el Ayuntamiento de La Muela tenemos «deuda cero» y un remanente de tesorería (positivo) de 14.277.169 euros, permitiéndonos poder realizar inversiones que son demandadas por los vecinos que de otra manera no podrían hacerse. Cuando no estaban suspendidas las reglas fiscales como en 2021 y 2022, el Ministerio de Hacienda no te permitía hacer uso del dinero que tenemos en los bancos. Así, obras como el colector de depuración de aguas residuales en la calle Don Quijote de La Mancha en la Urbanización Alto de La Muela Norte, la reapertura de las piscinas cubiertas, la creación del punto limpio o un aparcamiento público van a ser una realidad más pronto que tarde.

¿Cómo han conseguido rebajar la deuda?

Desde el 13 de junio de 2015, día que fui elegido alcalde, los pagos realizados de las deudas y gestiones anteriores han sido de 18.804.300 euros, gracias a un esfuerzo constante y titánico para que no nos cerraran el ayuntamiento. La principal clave fue acogernos desde el principio a los fondos de ordenación del Ministerio de Hacienda para ordenar y fijar la cuantía de la deuda y pagos a realizar, ya que los intereses se nos comían y, en algunos casos, casi estábamos pagando más de los intereses que de la propia deuda.

¿Cómo ha afectado la pandemia y qué ayudas se han destinado?

Ha afectado en mayor o menor medida a todo el mundo, perdiéndose muchas relaciones sociales por un individualismo que no es bueno para nadie. De ahí la importancia de los encuentros sociales, culturales y festivos, que permiten juntarnos y pensar en el interés general y colectivo de la población y no en los problemas individuales. Respecto a la crisis económica sufrida, el ayuntamiento fue uno de los primeros en convocar ayudas a las personas afectadas por un erte, a los desempleados y a los autónomos que habían perdido más de un 50% de toda la facturación que tenían antes del estado de alarma. Dimos 286 ayudas.

¿Cuáles son las principales inversiones y proyectos en los que está trabajando el ayuntamiento?

Hemos finalizado el andador para unir el casco urbano y la Urbanización Alto de La Muela Norte y empezado la construcción del punto limpio y el arreglo de las piscinas de verano tras casi 20 años. Las obras para el colector de depuración de aguas residuales en dicha urbanización comenzarán en las próximas semanas, ya que más de 200 personas no tienen vertido, y ya se está empezado la contratación del proyecto del colector en la Urbanización Alto de La Muela Sur, donde más de 800 viviendas no tienen red de agua de depuración de aguas residuales. Vamos a seguir con el asfaltado de calles y mejoras de aceras en el casco urbano, las dos urbanizaciones y Centrovía. Y estamos con las licitaciones de las obras de la piscina cubierta, el campo de fútbol, la ampliación del pump track con una pista de patinaje, el velatorio o la adquisición de una parcela para el aparcamiento público, entre otras actuaciones.