La ironía de Lambán con Candanchú

La decisión de la estación de Candanchú de cerrar sus pistas este domingo, adoptada debido "a la baja afluencia de esquiadores y el sobrecoste provocado por la subida de los precios", no ha sentado bien en distintos círculos de la comunidad. Ni entre los alcaldes del Pirineo, ni en el valle, ni a los clientes. Tampoco en el Gobierno de Aragón, como ha demostrado este martes su presidente, Javier Lambán, tirando de palabras cáustica.

"En Aragón hay dos estaciones privadas. Una a la que la DGA ha ayudado mucho y otra que desde el punto de vista empresarial es ejemplar", ha contestado el jefe del Ejecutivo al ser preguntado por el cierre prematuro de la estación del valle del Aragón. En la repregunta, tras decir que no quería opinar más sobre ese asunto, ha sido otra vez irónico: "A una estación le daría el premio a la responsabilidad empresarial y a la otra le damos préstamos".

La referencia del crédito al que se refería al presidente son los 2 millones de euros que se le concedieron a Candanchú a principios de diciembre de 2021 después de anunciar que no abriría sus puertas esta temporada por problemas económicos.

Precisamente Candanchú, junto a Astún, que prevé un alto nivel de ocupación en Semana Santa, es una de las dos estaciones de Aragón que no forman parte de Aramón, el grupo de la nieve compuesto por el Ejecutivo autonómico e Ibercaja. Astún, no obstante, ha anunciado que no cerrará hasta el día 17.

"El claro empeoramiento de la calidad de la nieve así como la considerable disminución de la afluencia de esquiadores que se ha producido desde la segunda quincena del mes de marzo y las bajas perspectivas de afluencia de cara al mes de abril nos han llevado a tomar esta decisión", explicaron en un primer momento desde la dirección.

La justificación

Este martes, en un comunicado, la estación se ha justificado del siguiente modo: "Después de dos años durísimos debidos a la pandemia la estación pudo finalmente abrir esta temporada gracias al esfuerzo de sus trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y a conseguir nuevos préstamos de entidades financieras y del IAF. La estación no ha recibido subvenciones tal y como erróneamente se manifiesta en algunas redes sociales o declaraciones, siendo uno de los sectores más afectados por las medidas adoptadas por la COVID-19".

Según los rectores de estas pistas, todos los nuevos recursos aportados por los accionistas, por acreedores financieros, así como el resultado positivo que se prevé este año, han ido íntegramente a cumplir las obligaciones de pago con proveedores, la mayoría de ellos del valle del Aragón, así como a la puesta a punto de la estación para tener una muy buena temporada para nuestros usuarios".

La sostenibilidad futura de la estación, han proseguido, ha hecho tomar una decisión que, entendiendo el malestar que haya causado a clientes y establecimientos, solo busca que podamos "invertir esos recursos en la mejora continua de la estación de cara a la temporada 2022-2023".

Además, después del satisfactorio acuerdo alcanzado este año con nuestra vecina estación de Astún, "nuestros clientes podrán hacer uso de la misma mientras sus instalaciones permanezcan abiertas. Hubiera sido nuestro deseo haber culminado la temporada en las fechas inicialmente previstas, pero los elevados costes energéticos soportados complican las cuentas de la estación".

La empresa se refiere a su firme apuesta por un proyecto conjunto de la nieve en Aragón "que debe ser liderado por el Gobierno de Aragón y por Aramón como actores principales"

"Manifestamos, además, tal y como lo venimos comunicando históricamente, nuestra firme apuesta en un proyecto conjunto de la nieve en Aragón que entendemos debe ser liderado por el Gobierno de Aragón y por Aramón como actores principales. Vemos con preocupación cómo otros competidores de nuestro país están avanzando en proyectos de calado con financiación de fondos Next Generation y entendemos que no tenemos tiempo que perder en un sector estratégico y generador de riqueza para nuestra comunidad", afirman en el comunicado.

Por último, asegura que su ánimo es garantizar la viabilidad de Candanchu, aunque solicita "contar con la participación de las instituciones y otros agentes privados".