José Antonio Moliner, presidente de Tradime: "El verdadero cáncer del transporte son las falsas cooperativas"

Tradime Aragón lleva 43 años la pequeña y mediana empresa del transporte, luchando por sus intereses que algunas veces son complementarios con las grandes empresas y otras no.

¿Por qué ha estallado el sector del transporte?

El transporte lleva 30 años dejado a su suerte, sin ningún tipo de reconversión ni de preocupación de ningún Gobierno por el sector, solo ha importado que funcione y que sea lo más productivo posible. Pero aquí hay personas y tiene unas necesidades que hace 30 años no se conocían, como son las enfermedades profesionales, que deben reconocerse para que hay unos baremos y puedan jubilarse quienes no puedan seguir con la profesión. Aquí no hay posibilidad de recolocación. Un albañil es malo que siga en el andamio con 60 años, pero puede hacer otros trabajos de interiores; un transportista no puede recolocarse. Esa dejadez. Otras muchas otras cosas como las falsas cooperativas de transporte. Hace 25 años se implantó el título de transporte, un examen exigente para llevar una empresa, se puso el listón muy alto. , pero ahora también exigen el bachillerato. Amancio Ortega no lo tiene y como empresario nadie la tose. Nosotros lo recurrimos al Tribunal Supremo y no los denegaron. Se ha subido mucho el listón para entrar a la profesión, pero se ha dejado abierto la puerta de atrás de las cooperativas, donde pagas y alquilas el título. es por lo que todo el mundo acude allí. El que ahora quiere ser transportista, si no tiene bachiller no puede serlo. Incluso impide que pase un negocio de padres a hijos por esta exigencia. No tiene ningún sentido y en eso estamos luchando desde hace cinco años. Lo que ocurre es que así tienes una mano de obra muy barata, llegando casi al esclavismo. El señor que entra a la cooperativa tiene que depositar un dinero, entre 10.000, 15.000 o 20.000 euros, que suele ser la capitalización del paro y tiene que estar dos años para que se lo devuelvan. Ese señor es echado a los leones y hacen con él lo que quieren. El chollo de un gran operador logístico sin escrúpulos es un cooperativista.

¿Cuántos cooperativistas hay?

En España unos 8.000. En Aragón, según nuestro censo, entre 400 y 500, pero en realidad hay más porque cooperativas que tiene su sede fuera. La que están domiciliadas aquí las hemos denunciado. De hecho, a una fue multada por la Inspección de Trabajo con 183.000 euros y ha sido descatalogada como cooperativa por la Dirección de Trabajo del Gobierno de Aragón, pero han recurrido a los tribunales, pero esta misma ha abierto otra cooperativa pero en Madrid, curiosamente en los locales de Fenasdismer. Es un negocio redondo. A los fundadores de la cooperativas, que son realmente los que mandan les vienen a llegar hasta 200.000 y 300.000 euros al mes

¿Tradime reclama acabar con ese modelo?

No pedimos acabar con las cooperativas, porque las hay buenas. Incluso el futuro del transporte puede que pasa por ahí, que los pequeños transportista se agrupen, pero como tiene que ser con su camión y su tarjeta. Lo que pedimos es que estén en el régimen general de la seguridad social, porque el fraude de ley está es que son trabajadores que están como falsos autónomos, pero ni tiene camión, que está al nombre de la cooperativa, ni titulo de transportista. Ni pueden facturar, porque lo hace la cooperativa, que es la que les dice donde tienen que cambiar los neumáticos y echar gasoil.

La Inspección de Trabajo ha sido muy activa contra los falsos autónomos de las cárnicas.

A lo mejor porque el Comité Nacional del Transporte por Carretera no lo pide. Si lo hicieron lo que venimos reclamando nosotros puede que fuera diferente. Esta fue una de las razones por las que nos salimos del CNMT. Esta gente está bajando el listón, no podemos trabajar a un precio de mercado digno, es una vía de precarizar y abaratar el trabajo. Los grandes ha crecido a base del trabajo que cuesta dinero, que es el camión en sí, lo llevan otra gente. No les interesa un transportista que quiera aplicar el precio del transporte, sino esta gente que trabaja por lo que sea. Están muy ajustados y llega una debacle como está del combustible , está gente está ahogada, no pueden sobrevivir.

¿Qué otros problemas tiene el sector?

A esto hay que sumar las matrículas del Este, el cabotage. Los transportes interiores que puede hacer un vehículo de matrícula extranjera, está limitado por ley pero es de difícil cumplimiento. Un transportista de Bulgaria o Rumania tiene un 25% menos de gastos en Seguridad Social e impuestos. Este es un problema de toda Europa y ahora ha sacado un paquete de movilidad para poner orden, pero se tiene que trasladar a la legislación española. Pedimos que se haga con celeridad, pero al Comité de Transportes tampoco le interesa esto. Las grandes empresas utilizan estas dos fórmulas. Ya se demostró en Pamplona en el caso de Lodisna, que fue la propia empresa la que creo la cooperativa. No queremos quitar el puesto a nadie, sino que se dignifique. Tenemos una plataforma de ayuda, donde no llegan casos de gente que ha estado trabajando 10.000 o 12.000 kilómetros al mes y el saldo es de menos 300 euros, les cobran hasta por respirar.

Bastante de los que han hecho el paro son víctimas de estas cooperativas. También gente perjudica por el bajo nivel de precios que han impuesto con este sistema, que hace que los márgenes sean muy pequeños o inexistentes. Las grandes serán muy productivas, pero las pequeñas se están muriendo.

¿Qué hay de estos en los acuerdos con el sector?

Nada. Tiene que haber un futuro en el transporte. Hace falta una reconversión, que defina el transporte que queremos en el país. Si queremos que sea como el de ahora precario. Tenemos que avanzar todos, grandes y pequeños, hacia un punto medio. No guste o no. Y el Gobierno llevando de la mano al que no quiera.

Tiene que haber una cierta conciliación con vida personal y familiar. No puedes encerrar a una persona durante seis meses en un camión. La Ley de Movilidad no permite hacer el descanso de 45 horas en cabina. Lo cumplen casi todos los países. Aquí como no está puesto en la legislación, se hace lo que les da la gana. Y se vas a Plaza un sábado te encuentras: durmiendo la gente, duchándose con un pozal. Un sueldo de Rumanía son 700 euros. Estamos llegando al fondo del cubo. Antes de que reviente, como ha pasado, se tendrían que haber puesto medidas, para eso está el Gobierno, para proteger al débil. que son la gente que entra en estas cooperativas sin ningún tipo de control y engañados.

¿Qué pasará con el paro?

Tiene que terminar

No nos parecía bien que hubiera tanta exigencia para entrar en la profesión