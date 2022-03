Preocupación e indignación en los valles aragoneses excluidos de los Juegos 2030

Ni en el valle de Benasque ni en el valle de Tena comprenden que la propuesta técnica para una candidatura conjunta de los Juegos Olímpicos de invierno para 2030 no incluya ninguna prueba en ninguno de estos dos enclaves del Pirineo aragonés.

El reparto de sedes y disciplinas filtrado a la prensa y que el Comité Olímpico Español (COE) pretendía que ambas comunidades autónomas firmaran este viernes ha dejado un reguero de "preocupación" e "indignación" en dos zonas clave de los deportes de invierno en Aragón, que también critican la propia composición de la mesa técnica, que consideran que no ha tenido en cuenta los intereses de la comunidad ni de todos los valles pirenaicos.

El Gobierno de Aragón ya ha anunciado que no acudirá el viernes a firmar este documento.

"Prefiero estar solo que mal acompañado", resume el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó (PP), que ha lamentado que Formigal no aparezca para ninguna prueba olímpica. "Me preocupa que el comité técnico aragonés haya dado el visto bueno a este reparto, que para nada defiende los intereses de Aragón. Es triste que se acepte que Formigal y Benasque se queden fuera", considera.

De igual modo se manifiestan en el extremo oriental del Pirineo aragonés. El alcalde de Benasque, Ignacio Abadías (PAR), asegura que toda la información de la que disponen les ha llegado a través de los medios de comunicación. "No sabemos si está aprobado por la mesa técnica o no, pero si se ha aprobado, estamos rotundamente en contra", ha reconocido, y ha incidido en la "falta de participación" durante todo el proceso.

"Desconocemos con qué criterios se nombró a los representantes aragoneses en la mesa técnica, y nos parece bastante peregrino que no haya habido ningún consenso para representar a todas las partes del Pirineo aragonés" , ha criticado.

"Se deja a la mayoría de las estaciones del Pirineo aragonés con las migajas" Ignacio Abadías - Alcalde de Benasque

Precisamente la firma o no del documento por parte de los tres representantes aragoneses en el comité técnico (José Ángel Hierro, director de la Oficina de Fomento de Jaca; Carlos Lannes, director deportivo de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno, y Ricardo Aparicio, jefe de misión adjunto del equipo olímpico), tensa las cuerdas en el territorio.

Mientras el Gobierno de Aragón insisten en que la delegación aragonesa no rubricó la propuesta del COE, desde el territorio denuncian que sí se firmó. Y más de uno sigue preguntándose cómo personas vinculadas a los deportes de invierno en la comunidad han podido consentir que el valle de Tena y el de Benasque se queden fuera.

"Se deja a la mayoría de las estaciones del Pirineo aragonés con las migajas", denuncia Abadías, que considera que con esta propuesta se ningunea a algunas de las mejores instalaciones de la cordillera. "Tenemos la mejor estación de esquí nórdico de España, que es Llanos del Hospital, y no tener ninguna aprueba de esquí alpino en Cerler, no tiene sentido. No es admisible", lamenta.

Desde Sallent de Gállego, lamentan los "tintes políticos" de la candidatura. "Aragón ha sido un referente para el mundo de la nieve y con esta propuesta todo el escaparate y las infraestructuras se quedan en Cataluña", ha denunciado. "Estos Juegos no pueden ser el escaparate de la Cataluña independentista", ha lamentado el alcalde, Jesús Gericó (PP).

"Estos Juegos no pueden ser el escaparate de la Cataluña independentista" Jesús Gericó - Alcalde de Sallent de Gállego

Gericó apuesta, incluso, por lanzar una candidatura en solitario. "Prefiero estar solo que mal acompañado. Aragón es capaz de presentarse en solitario, pero no nos creemos de lo que vivimos. No hay nadie que crea de verdad en el potencial de la nieve en Aragón", ha lamentado.

Desde el valle de Tena consideran que "Aragón ha sido ninguneado", y añaden: "Si ha sido con el acuerdo de los técnicos aragoneses, peor todavía".

Por todo lo anterior, Abadías y Gericó ven que el futuro de la candidatura conjunta está más que comprometido. "Lo que mal empieza, mal acaba", dice el alcalde de Sallent. "Desearíamos que salga adelante la candidatura, pero con esta propuesta no tenemos ningún interés", deja claro Abadías.