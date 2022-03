La nueva estrategia de vigilancia y detección del covid no es compartida por todos los sanitarios ya que algunos consideran que es «pronto» para el cambio y piden «prudencia» porque el virus sigue latente.

Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen), su presidente Ángel Vicente Molinero cree que es «un error» la nueva estrategia porque «banaliza la enfermedad a la que tanto nos enfrentado», señaló a este diario. «La terminología quizás no sea la correcta porque transmitir a la sociedad que se va a gripalizar el covid no es lo adecuado. Me parece pronto», insistió.

Para Molinero «falta una justificación clara» para el cambio porque «quizás dentro de unas semanas, tras la Semana Santa, el protocolo de ahora no sirve y hay que volver a cambiar la estrategia», dijo. «A la sociedad no se le pueden mandar mensajes contradictorios y de cambio cada cierto tiempo», señaló.

Sobre la nueva notificación de casos, consideró que «no contarlos nos evita describir cómo de grande es el problema», dijo. «Si la enfermedad aparecer de nuevo, no la vamos a detectar igual. Si se me permite el símil, el covid es como el incendio de un bosque, donde una llama pequeña crece progresivamente hasta hacerse grande», argumentó el presidente de Semergen Aragón.

Valorar el esfuerzo

El sanitario «comparte» que haya criterios diferentes, pero pide «no dejar de lado todo el esfuerzo» realizado en estos años. «La enfermedad nos ha servido para aprender cómo funciona. Pasar de contabilizar los casos a una situación cero o muy mínima tampoco me parece justificado porque hay niveles de incidencia considerables. No estamos en el suelo todavía», reiteró Ángel Vicente.

Por otro lado, apuntó a la «capacidad de adaptación» del virus a lo largo de las diferentes olas, por lo que pidió «no bajar la guardia» porque puede venir algún otro repunte. «Si solo nos centramos en los vulnerables, considerando a estos a los mayores de 65 años, estamos hablando de más del 40% de la población aragonesa», dijo.

Sobre cuándo sería el momento adecuado a su juicio para tomar las medidas que ya se pusieron en marcha ayer, el presidente de Semergen Aragón abogó por «valorar la situación en perspectiva», dijo. «Hay que ver nuestro nivel de actuación según la incidencia y las cifras, sin poner el riesgo el sistema sanitario. El cuándo debe ser razonablemente prudente será cuando el virus deje cifras más bajas», señaló.

Lo mismo opinó sobre la retirada de las mascarillas en el interior. «No creo que sea algo oportuno ahora mismo. Hay que ser razonablemente prudentes», reiteró.