La Mancomunidad del valle del Aragón asiste con estupor a un nuevo giro de guion en la estación de esquí de Candanchú, motor económico de la zona, cuyo cierre anticipado puede tener «efectos directos e indirectos en el empleo» pero, sobre todo, alertan, en la imagen y en el prestigio del valle como destino de nieve.

La «incertidumbre» y la «inestabilidad» que provocan decisiones como la anunciada el domingo por la propiedad de la estación, Ibernieve, consideran que pueden afectar al futuro del entorno. Este miércoles, la Mancomunidad celebra un pleno ordinario en Canfranc en el que esperan abordar, en el turno de ruegos y preguntas, el asunto del cierre. Al llegar el anuncio del final de la temporada de forma tan «inesperada», explican, no se había incluido en el orden del día.

«El impacto más directo lo van a sufrir propios los trabajadores de la estación de Candanchú, pero el resto de negocios también se verá influenciado negativamente por el cierre», reconoce Álvaro Salesa, presidente de la Mancomunidad del valle del Aragón, que sin embargo no quiere lanzar un mensaje «pesimista». «Quiero recordar que Astún sigue abierto, dando la cara, y que ir a esquiar sigue siendo posible en el valle del Aragón», incidió.

Aun así, reconoció que la noticia no beneficia en absoluto a este entorno de la comarca de La Jacetania. "La incertidumbre se crea con la inestabilidad. No podemos estar pensando todos los años si se abre o no se abre la estación", recalcó, antes de reclamar una solución «rápida» y «segura» para el futuro.

Reclaman soluciones urgentes

"No sé por parte de quién, pero hay que aportar soluciones porque la estación de Candanchú tiene que estar abierta todas las temporadas", reclamó, sin entrar a valorar la decisión de la empresa por su desconocimiento sobre la situación económica que atraviesa. "Sin entrar a valorarlo, creo que el esfuerzo de aguantar dos semanas se podría haber hecho", dijo.

Mientras tanto, desde el valle ponen la vista en el medio y largo plazo. Y llaman a que fructifique el proyecto de la unión de estaciones de Astún y Candanchú como alternativa para «garantizar la estabilidad».

"La futura unión de Astún y Formigal será, también, otro paso adelante", consideró. Y aunque la empresa asegura que adelanta el cierre para no comprometer más las cuentas y garantizar la apertura el próximo año, la «incertidumbre es total».