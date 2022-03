El Gobierno de Aragón insiste en que no hay acuerdo para una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para los Juegos de Invierno 2030. El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Educación y Deporte, Felipe Faci, han insistido este miércoles en que el proyecto, en la fase política, no cuenta con el beneplácito del Ejecutivo autonómico y, por lo tanto, no puede hablarse de acuerdo.

Ambos han insistido en que continúan trabajando en una propuesta aragonesa para los Juegos 2030, que incluye Cataluña, pero con un reparto diferente de sedes y disciplinas que, en su opinión, respeta mejor las condiciones de igualdad que desde el Comité Olímpico Español se ha defendido desde el principio de las negociaciones. El "pie de igualdad" que ha presidido cada una de las reuniones del presidente aragonés, Javier Lambán, con el presidente del COE, Alejandro Blanco. Lambán no ha puesto fecha para la presentación de la propuesta aragonesa, pero ha reconocido que, como tarde, llegaría "la próxima semana". "No pretendemos romper nada, sino que aquello que exigimos desde el principio, que la candidatura se base en un reparto equilibrado entre Aragón y Cataluña, se cumpla", ha expresado este miércoles por la mañana, desde Sariñena. Además, ha asegurado que presentarán su propuesta "con ánimo constructivo" al COE. El Ejecutivo aragonés insiste en que no se puede hablar de acuerdo cuando, "al menos una de las partes" no está conforme con la propuesta técnica. "El comité técnico, designado por el Gobierno de Aragón, ha ido haciendo propuestas, casi siempre con mala fortuna, hasta que le presidente del COE dijo que acababa la parte técnica", ha explicado Lambán. "Ahora en la parte política vemos que las conclusiones finales de la parte técnica, cuántas propuestas de Aragón han sido aceptadas y vemos que el resultado no se corresponde con la máxima de una candidatura en pie de igualdad", ha añadido. No solo ha dicho el presidente que la propuesta no es "equilibrada", sino que se entiende que hay un "desequilibrio absoluto hacia Cataluña, con solo una estación de esquí aragonesa con la posibilidad de optar a pruebas". "No estamos de acuerdo con esa propuesta, y al COE le plantearemos una alternativa equilibrada y de igualdad", ha recalcado el presidente aragonés, que se ha hecho eco también de las palabras del presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno, May Peus, en la Cadena SER, en las que además de mostrarse "desconcertado" al afirmar que en la comisión técnica "sí hubo acuerdo", ha reconocido que cualquier estación del Pirineo está capacitada para albergar cualquier prueba olímpica, incluidas Formigal y Cerler. En este sentido, ha dejado claro Lambán: "Si todas las estaciones aragonesas reúnen exactamente los mismos requisitos que las catalanas para desarrollar la prueba reina de unos juegos de esta naturaleza, que es el esquí alpino, técnicamente no hay ningún problema. Eso quiere decir, implícitamente, que situar el esquí alpino en Cataluña no es una decisión técnica sino política, por lo tanto decimos que se tiene que abordar en el ámbito político, que es donde se tienen que tomar las decisiones". Por eso, ha insistido: "No pretendemos romper nada, no pretendemos tener privilegios, sino que exigimos lo mismo que al principio y que el presidente del Gobierno de España nos reconoció como un criterio justo y válido; un reparto equilibrado de oportunidades, de pruebas; y que estar en pie de igualdad se cumpla".