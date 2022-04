Normativa contra el acaparamiento: "El que antes va al molino antes muele"

La nueva normativa del Gobierno para evitar el acaparamiento en la compra de alimentos ha sido recibida con diversidad de opiniones entre los consumidores zaragozanos. Unos ven bien que el supermercado pueda limitar el número de productos que vende a cada comprador, con el fin de que no se agoten artículos como la leche y el aceite de girasol. Pero no faltan quienes creen que es una medida que «recuerda a los tiempos del racionamiento», en opinión de una clienta que no ha querido facilitar su nombre.

«Me parece mal esa medida, que cada uno compre lo que quiera», dice de primeras Enrique Soriano, que sale de comprar del Eroski de la calle Doctor Cerrada. Pero cuando se entera de que es un límite que solo se podrá aplicar en circunstancias excepcionales cambia de parecer y asegura que ve «bien» que se tome esa medida «de forma temporal».

Marisa Bernal, que está en la frutería del supermercado, resume su filosofía con un dicho aragonés. «El que antes va al molino antes muele», sentencia para mostrar que es partidaria de que «cada uno compre según sus necesidades». «Tal y como está el transporte no te puedes fiar, tienes que comprar lo que vayas a necesitar, no lo que te permita la tienda», zanja.

Miedo al efecto bola de nieve

«Limitar el número de artículos que puede adquirir cada cliente puede tener un efecto de bola de nieve en determinados artículos con mucha demanda», opina Enrique. «Es una medida que induce a la gente a hacer acopio de cosas por miedo a que se agoten, con lo que se está favoreciendo que suban los precios, como pasó con el aceite de girasol, que hace dos semanas se puso al precio del de oliva», explica.

«Me parece mal pero es necesario mientras no se solucione la huelga del transporte», sostiene María Jesús. «Es realmente lo único que se puede hacer, pero es una norma que resulta muy fácil de burlar, pues una misma persona puede ir a varios establecimientos a proveerse de lo que precisa», añade.

«Veo bien que se limite la cantidad de artículos de primera necesidad para evitar el acaparamiento, pero no para el resto», dice Elsa. Y Marta Cuenca reconoce que «a veces nos volvemos un poco locos y compramos más de algo si nos enteramos de que puede escasear». Ella no tiene una opinión clara sobre el cambio en la normativa. «No me parece ni bien ni mal, lo mejor es que cada uno compre lo que quiera, pero con cabeza», reflexiona.

Una botella de aceite de girasol frente a ocho cajas de cartones de leche

«No es normal que solo me dejen llevar una botella de aceite de girasol», mantiene Filica, que advierte de que la prohibición de acumular puede perjudicar a la «gente mayor que sale menos a comprar y que necesita tener una reserva en la despensa».

Pedro Villalba, en cambio, se pone de lado de los que piden mayor control de las compras para evitar el desabastecimiento. «Lo veo bien porque hay gente que la ves llevarse seis u ocho cajas con cartones de leche», afirma.

«No deberían limitar la adquisición de nada», comenta Ana, que considera que «tampoco es necesario acumular» cuando se realiza la compra a diario. «Me parece un poco absurdo, aunque también es verdad que hay gente que compra sin medida», sostiene Sergio, que se inclina asimismo por comprar «al día» y no acaparar.

«La medida no es abusiva, lo que sí es abusivo es acaparar cosas», tercia Afrodisio Navarro. Y María Soledad cree que la iniciativa legal es correcta «porque si no se toman medidas no va a quedar de nada».

"Supongo que no habrá otra solución mejor"

Otros, como Santiago Abad, se reservan la opinión hasta que estén informados, pues la noticia les ha cogido por sorpresa y no les ha dado tiempo a documentarse.

Érika García cree que es una medida positiva porque evitará que los más acaparadores "dejen sin poder hacer la compra a los que se llevan lo justo y no hacen acopio de productos". Clara, sin embargo, piensa que se trata de una limitación que no quedaba más remedio que imponer. "Supongo que no habrá otra solución mejor", dice. En cualquier caso, desde su punto de vista el límite que se establezca no debe ser demasiado bajo, con el fin de que todo el mundo se lleve lo que va a emplear.