El transporte aragonés vuelve a estar a plena carga a pesar del paro

El sector de transporte ha recuperado la práctica normalidad en Aragón a pesar de que siguen en vigor las convocatorias de paro. Los movimientos de camiones son incluso más numerosos de lo habitual en los últimos días debido a las cargas y servicios retenidos desde que se inició la protesta hace casi ya tres semanas. La desconvocatoria oficial de la movilización promovida por los pequeños transportistas podría llegar este sábado. Tanto la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte, que ha liderado la reivindicación a nivel nacional, como la asociación Tradime Aragón, mayoritaria entre las pymes y autónomos de la comunidad, celebran esta mañana asambleas para decidir qué hacer y todo apunta que optarán por poner fin a la batalla.

En realidad, la incidencia del paro es casi imperceptible en Aragón desde hace varios días. Tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes por el Gobierno de España con las organizaciones mayoritarias del mundo del camión, el llamamiento al cese de actividad se ha ido desinflado día a día tanto a nivel autonómico como estatal. Fuentes del sector aseguran que más del 95% de los pequeños transportistas de la comunidad están ya trabajando desde el pasado jueves.

La plataforma online de cargas y camiones Wtrasnet, en la que captan trabajos los pequeños transportistas, ofrecía este viernes casi un millar de servicios en Aragón cuando lo habitual es que hay un centenar, lo que da una idea de la fuerte reactivación que vive el sector. Aunque esta es una de las comunidades donde menos seguimiento ha tenido la movilización, el conflicto sí ha tenido una importante incidencia en sectores como la industria y la distribución alimentaria.

Ni siquiera hay ya actos de protesta en Zaragoza. La Plataforma hizo el último el pasado miércoles con una marcha a píe que finalizó en la plaza del Pilar con la participación de una treintena de personas. Este colectivo dejó además de hacer marchas lentas de camiones por el entorno de la ciudad –la última tuvo lugar el lunes– y una de las razonas fueron las multas recibidas por varios de sus miembros por entorpecer la circulación o tocar la bocina indebidamente a su paso por una zona urbana.

Asamblea en Madrid

«Aquí seguimos aguantando el chaparrón. El paro continúa de momento», apuntó Emilio Seco, portavoz de la Plataforma en Aragón. «La gente está cansada y dolida por cómo se nos ha tratado. El ministerio (de Transportes) nos ha ignorado», se lamentó.

La decisión final sobre la continuidad de la protesta se tomará este sábado en Madrid en una asamblea de los seguidores de esta asociación a la que asistirán «cerca de 100» camioneros de la comunidad, según Seco. Aunque él es partidario de seguir con el paro –«el problema no se ha resuelto»–, dice comprender que se opte por desconvocarlo. «Ahora han puesto precios buenos para que arranquemos, pero esto no se ha arreglado. En un mes o menos vamos a estar igual. No tardaremos mucho en estar al pie del cañón», advierte.

Por su parte, la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime) celebrará este sábado su propia asamblea de socios para decidir si sigue o no con el paro, que también convocó pero de manera independiente al de la Plataforma.