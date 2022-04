Aeropuerto de Teruel: Los aviones que salieron del frío

En el 2015 llegaron al Aeropuerto de Teruel 25 aviones de la compañía rusa Transaero Airlines. Pero las aeronaves no eran propiedad de la empresa del país del Este, sino que pertenecían a una compañía de leasing que los sacó de Rusia al producirse una crisis para no perder el permiso de vuelo. «Los aviones de Rusia no pueden salir de su país, por ley, a raíz del conflicto», explica Alejandro Ibrahim.

En realidad, aclara el director de la terminal, eran aeronaves de Airbus y de Boeing, de empresas europeas y norteamericanas que trabajaban mediante contrato de leasing con compañías rusas. El propietario de los aparatos los recuperó y ahora están ya en su mayoría volando en otras compañías aéreas, aclara. «En algunos aviones aún sigue poniendo Transaero pero ya no pertenecen a esa empresa, y el logo se mantendrá mientras no los saquen de aquí o los desmantelen. Hay que tener en cuenta que algunos de los aviones pasan varios años en las campas de Teruel mientras que otro están destinados al desmantelamiento». También de Ucrania También hay aviones ucranianos, pero estos no tienen prohibición para volar, dado que las restricciones hacen referencia a las aeronaves rusas. «Se trata de una distinción complicada, pues a veces las compañías aéreas tienen contratados los aparatos en países con exenciones económicas y fiscales», dice Ibrahim. Otra cuestión es el origen del accionariado y de las sociedades, así como de los bancos que tienen participaciones. Todos esos aviones han sido objeto de la elaboración de un listado y el control que se ejerce sobre ellos impide que vuelen. Además, en el aeropuerto de Teruel se hallan 20 A380, el avión más grande del mundo. También han llegado más de 60 Boeing 747, los famosos Jumbos, emblemáticos en las historia de la avión debido a que llevan volando ya más de medio siglo en sus distintas versiones. Algunos de ellos, los de más años en servicio, los está desmantelando Tarmac.