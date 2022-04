Una sonora pitada y cánticos con el lema La virgen de Casbas es del pueblo protagonizaron la protesta de decenas de vecinos de Ayerbe que se trasladaron a Huesca para defender, frente a la sede del Obispado oscense, que la ermita de la Virgen de Casbas pertenece al municipio y no a la institución eclesiástica.

El Ayuntamiento de Ayerbe se sumó de forma oficial en el último pleno a la Plataforma en defensa de la Virgen de Casbas, con los votos a favor de los concejales socialistas y la abstención del PP. También se manifestaron frente al obispado, en una cuestión que ya depende de los tribunales, pero que genera una profunda indignación entre los vecinos.

"La primera sentencia le dio la razón al Obispado de Huesca, que interpuso una demanda cuando intentamos registrar la ermita como de titularidad municipal", explica el alcalde de Ayerbe, el socialista Antonio Biescas.

"Ahora estamos a la espera de la resolución de la Audiencia Provincial, e iremos hasta el final. Como ayuntamiento, nuestra obligación es defender el patrimonio municipal", señala Biescas, que no duda de que la ermita pertenece al pueblo.

De hecho, insisten en la documentación que lo acredita. Como que el santuario en cuestión aparece en el inventario municipal desde 1977, e incluso, hay documentos que demuestran que en 1750 "el santuario fue construido por el pueblo de Ayerbe".

Además, añade Biescas, si el Ayuntamiento de Ayerbe no hubiera realizado durante décadas todas las necesarias labores de mantenimiento y conservación, ahora no habría "nada por lo que reclamar; porque estaría en ruinas". Así, las estimaciones de los fondos municipales invertidos en dicho patrimonio van desde los 600.000 euros al millón en los últimos 30 años.

Después de la protesta, desde el Ayuntamiento de Ayerbe no tuvieron noticias del obispado. Pero, insiste el alcalde, el objetivo de la protesta no es "ir contra nadie".

"No estamos en contra de nadie; lo que hacemos es defender lo que estamos convencidos de que es justo, y la posición que defiende la mayoría del pueblo de Ayerbe", explicó. "Respetamos la sentencia judicial, pero no la compartimos y por eso la recurrimos. No queremos que se empeoren las relaciones con el obispado, pero queremos que se reconozca que la ermita pertenece al pueblo", recalcó.

El himno de Ayerbe y el de la Virgen de Casbas pusieron la nota festiva a la jornada, que no descartan que se repita, para incidir en esta reclamación ahora que se han mitigado las restricciones por el covid.