Los expertos recomiendan que la mascarilla sea obligatoria hasta después de Semana Santa

Mucho se ha hablado en los últimos días de la necesidad o no de quitar la mascarilla en interiores. El Consejo Interterritorial se reúne este miércoles en Toledo y se podría tratar el tema pese a que no está en el orden del día. Las comunidades han dejado la decisión al criterio de los expertos de la Ponencia de Alertas, que consideran que no deberían retirarse hasta después de Semana Santa y, entonces, no en todos los espacios. Son ellos los que llevan trabajando en una propuesta que debe ser revisada después en la Comisión de Salud Pública y después aprobada en la Interterritorial.

Los expertos, en un último borrador que se ha conocido este martes, abogan por que sea obligatoria en interiores hasta después de las vacaciones; y será entonces cuando se elimine, salvo en algunos lugares, como el transporte público, los hospitales y las zonas comunes de los centros de mayores (no en las habitaciones). No se llevará en los colegios y en los trabajos, se deja en manos de los servicios de riesgos laborales de las empresas; pero recomiendan, según el borrador, que las personas vulnerables la sigan llevando fuera de casa. Los sanitarios de Aragón piden prudencia y abogan por la responsabilidad a la hora de quitar la mascarilla en interiores Esta parece ser la idea, pese a que en los últimos días se había dejado caer que la intención era la que desapareciese su obligatoriedad antes de las vacaciones. De hecho, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha dicho este martes que «después de lo que hemos pasado» ser un poco más prudente «es mejor que ser más temerario». Y apuntado que «ahora viene la Semana Santa, con una mayor movilidad, con muchas personas que cambian de territorio, que interactúan con intensidad mayor que hasta ahora. Se haga antes o después, ser un poco más prudentes no cambia gran cosa desde el punto de vista técnico», ha dicho. La venta se mantiene en una «meseta» desde febrero en Aragón Los aragoneses siguen comprando mascarillas, y así se ve por la calle, donde todavía muchos la siguen llevando pese a no ser obligatoria en exteriores desde el pasado mes de febrero. En la farmacia Artal fue en ese moento cuando se notó un «pequeño» descenso, pero desde entonces la venta sigue en «una meseta», aseguran, con una venta «muy similar». Si que han notado cambio en los distribuidores, para los que en ocasiones «ha dejado de ser un negocio y dejan de servir». La reina sigue siendo la FPP2, aunque señala que «muchos la utilizan mal», es decir, más horas de las que deberían. En el caso de la farmacia Brosed, sí que han notado que se venden menos «pero se venden», tanto FPP2, que «caerán con el calor» como quirúrgicas; pero sí reconocen que ahora tienen «menos surtido». A él se le achaca la información de que deberían quitarse antes de Semana Santa, pero aseguró que en la elaboración del documento que su equipo ha remitido a Salud Pública, «hay un montón de técnicos» que han desarrollado ese informe «y algunos periodistas han dado la información como no es». «La decisión no es mía –ha insistido–. Nosotros hacemos los documentos, planteamos las situaciones en las que podría tener más o menos sentido quitarlas y en qué escenarios se debería mantener. El momento exacto no dependen de los técnicos», ha defendido. Los consejeros de Sanidad, que se reúnen este miércoles, quizá aborden el tema, pero el uso del tapabocas, a diferencia de otras restricciones contra el coronavirus, está regulado por real decreto, aunque el Gobierno ha repetido que mandaría el criterio de los expertos. Las mascarillas usadas tienen futuro como peines en Aragón Las comunidades tampoco se ponen de acuerdo. El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado partidario de su retirada: «La población española está ansiosa de que se produzca la retirada de las mascarillas, a lo mejor es porque como las desgracias se suceden sin parar en este mundo que nos ha tocado vivir, estamos en este momento hasta infravalorando lo que significa el covid con todo lo que nos está ocurriendo en relación a la guerra de Ucrania, pero yo creo que quizá ha llegado el momento de que esta medida se produzca». Esa es la opinión que Aragón trasladará a la Comisión, pero «aceptaremos la que de manera general se adopte por parte de todas las Comunidades Autónomas», ha dicho, una idea que también avala la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien defiende el uso del tapabocas «en entornos vulnerables, en transporte y en personas sintomáticas». 625 contagios en cuatro días La incidencia de coronavirus en Aragón a 7 días ha bajado casi 23 puntos al situarse en 92 casos por cada cien mil habitantes frente a los 114,8 del pasado viernes. A 14 días ha descendido desde 325 a 267. En cuanto al número de casos, desde el viernes, último día en el que se dieron casos (correspondientes a un día antes), ha habido 625 nuevos positivos (sin contar los autotest); y en la última semana, 1.194, de los que el 23,7% (282) corresponden a personas de más de 75 años; y el 16% (191) a entre 65 y 74. En estos momentos permanecen ingresados 116 aragoneses, 13 de ellos en uci. ESPAÑA La nueva estrategia de detección del covid, centrada en colectivos vulnerables, indica que desde el viernes se han producido 11.063 nuevos contagios de ciudadanos mayores de 60 años y un descenso en la trasmisión del coronavirus de 33 puntos menos, hasta los 426 casos la incidencia acumulada a 14 días, mientras que a 7 es de 178 casos por cien mil habitantes. En total hay 4.291 ingresados en toda España, 400 de ellos en las unidades de cuidados intensivos, lo que supone un 3,4% de ocupación en planta y un 4,4 % en uci. Las comunidades han notificado 206 nuevos fallecidos (171 en la última semana), una contabilidad que eleva a 102.541 los óbitos totales. Todas las comunidades son partidarias de aceptar la proposición de los expertos, aunque no todas coinciden en el momento. El Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco prefieren esperar a después de Semana Santa, al igual que las representantes de Valencia, Murcia, Galicia o Extremadura e incluso Andalucía es partidaria de esperar «unos meses», después de la Feria de Abril o las Romerías. Madrid, sin embargo, pidió ya hace un mes que no fueran obligatorias salvo en algún espacio, y Cataluña quiere que sea antes de Semana Santa y no descarta aplicar la medida aunque sea sin consenso.