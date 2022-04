Las estaciones de servicio comenzarán a recibir los ingresos de Hacienda para compensar el anticipo de los 0,15 céntimos de descuento que han aplicado a los consumidores entre hoy y mañana, según anunció ayer la ministra María Jesús Montero. "Un buen número de gasolineras de Aragón ya han recibido la notificación de la Agencia Tributaria en la que se señala que se procederá al pago en los próximos días”, confirmó la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), Pilar Soto, que recuerda que los negocios han vivido muy tensionados durante la última semana.

Los cálculos señalan que cada uno de ellos ha tenido que anticipar de media alrededor de 5.000 euros desde que el Gobierno comenzó a aplicar los descuentos de 20 céntimos por litro de carburante en las gasolineras, el pasado 1 de abril. De ellos, 15 céntimos los debían asumir estos negocios y otros cinco las petroleras. El sector de las gasolineras en toda España ha calculado que, de media, este descuento supone un coste a cada estación de servicio de unos 40.000 euros al mes.

Aunque las estaciones de servicio tienen hasta el 15 de abril para solicitar a Hacienda esas cantidades, muchas ya las han reclamado, apuntó Soto. De hecho, de las 11.000 que hay en España, 3.500 ya han tramitado esas peticiones. En Aesar existen alrededor de 100 estaciones asociadas y “muchas” ya lo han pedido, aunque su presidenta recuerda que en la comunidad también operan gasolineras pertenecientes a cooperativas, supermercados y de cadenas low cost. Precisamente, la patronal que representa a estas últimas ha amenazado con recurrir este descuento ante los tribunales, ya que, en su opinión, el Ejecutivo tiene una "responsabilidad patrimonial" en el perjuicio causado al sector.

Muchos de los negocios han atravesado serias dificultades en la última semana porque han tenido que costear esos anticipos, aunque por ahora no consta que se hayan producido cierres en Aragón

Soto destacó al respecto que muchos de los negocios han atravesado por serias dificultades en la última semana porque han tenido que costear esos anticipos, aunque por ahora no consta que se hayan producido cierres en Aragón. No obstante, recalca que estas notificaciones de Hacienda han servicio para dar oxígeno y esperanza a las que ya estaban en la cuerda floja. Pese a ello, apunta que “algunas todavía no han recibido el aviso de la Agencia Tributaria” y confió en que lo hagan a lo largo del día. La mayor preocupación de Soto es, en estos momentos, que “no se quede ni una sin cobrar” y que el cobro “se dilate lo menos posible”.

El procedimiento

Hacienda habilitó un formulario para ser cumplimentado por todas las gasolineras interesadas en pedir el anticipo de 15 céntimos. Para satisfacer esos anticipos, el Gobierno ingresará a los negocios la media mensual de ventas de 2021 a cada una de las gasolineras. Eso sí, solo percibirán el 90% de esa media, según apuntó la presidenta de las estaciones de servicio de Aragón. “El 2021 fue un año irregular, ya que todavía había restricciones por la pandemia”, lo que podría no compensar ni el 90% del anticipo de esos 15 céntimos que adelantan las gasolineras en estos momentos porque el año pasado “se vendió menos”. En los últimos días, en cambio, las ventas han crecido de forma importante, ya que muchos usuarios esperaban a repostar a que se aplicara el descuento en las estaciones de servicio. Pese a todo, la situación se ha ido normalizando poco a poco.

"La forma de aplicación del descuento está siendo lineal, uniforme, no hay grandes dudas", dijo Montero en una entrevista en RNE. Sin embargo, la titular de Hacienda también ha reconocido que los sistemas informáticos de algunas gasolineras pueden no estar preparados para facilitar la cuantía descontada, pero se trata de una circunstancia que "en unos días estará resuelta".