De los 15.000 trabajadores del campo que prestan sus servicios de manera temporal durante la campaña de fruta en Aragón, 10.000 no van a tener empleo este verano por las pérdidas que las recientes heladas han provocado en el sector, y que rondan el 80% de la producción, sin contar a quienes prestan sus servicios en los almacenes y que entre fijos y temporales rondan los 7.000.

Son las estimaciones que realizan desde la organización agraria UAGA para el sector de la fruta y de la almendra en Aragón para evidenciar que el problema, además de económico, con unos 270 millones de euros de pérdidas en conjunto, tiene una dimensión social.

Así lo pusieron de manifiesto este viernes el responsable del sector de la Fruta de UAGA, Oscar Moret; el secretario provincial en Teruel y representante del área de frutos secos, David Andreu; y el responsable del Área de Relaciones Laborales de la organización, Vicente López.

Informaron de los daños que han provocado las heladas generalizadas de la semana pasada y que han afectado a todos los leñosos, en general, salvo al olivo.

"Lo que se ha padecido estos días no es algo normal. El 80% de la producción se ha ido en horas"

"Lo que se ha padecido estos días no es algo normal. El 80% de la producción se ha ido en horas", lamentó Vicente López, quien recordó que el de la fruta es un sector estratégico en la agricultura regional y española y que en Aragón va a tener un impacto económico "importantísimo" que va a suponer una contracción de la economía en las comarcas.

"Si no se ponen medidas asistimos a la liquidación de la fruta" porque además de estas heladas, que en alguna zona se repiten por segundo año, llevan arrastrando problemas desde el veto del mercado ruso en 2014, insistió Moret, quien enfatizó que si no pone remedio y la Administración no soluciona el problema, "el futuro se va con la helada", en alusión a los jóvenes agricultores a los que tanto, han resaltado, se ha animado a que se incorporen al sector.

Una reunión con el Gobierno de Aragón

En este sentido, informaron de que los agricultores ya han solicitado reunirse con el Gobierno de Aragón y el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, para analizar posibles partidas extraordinarias para inyectar al sector y ayudas directas a las explotaciones con más problemas.

Pero además piden la aprobación de ertes para los trabajadores agrarios fijos y una solución para los temporales que viven en el territorio y que este verano no van a poder trabajar.

Asimismo, reclaman una revisión de las franquicias del 30% que tiene Agroseguro, dado que por normativa no se puede asegurar el 100%, lo que implica que de unas pérdidas del 80% al final del seguro solo cobran en torno al 50%.

Este tipo de seguros, aseguró Moret, "no garantiza la viabilidad de las explotaciones, y menos cuando se produce dos años seguidos".