Aumenta la venta de carburantes y los 'simpa' en las gasolineras de Aragón

No hay cifras oficiales pero sí confirmaciones y sensaciones, aunque lo que marca el día a día de las estaciones de servicio de Aragón es la «incertidumbre» y la «inseguridad jurídica», tal y como asegura Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), que agrupa a un centenar de gasolineras en la comunidad. El 1 de abril comenzó a aplicarse el descuento de 20 céntimos anunciado por el Gobierno (15 aporta el Estado y 5 la petrolera) y en este tiempo ya han comenzado a percibir el descuento acordado; ha aumentado la venta, aunque no de forma generalizada; se han incrementado los casos de personas que aprovechan y se van sin pagar, y dice que de momento ninguna se ha visto obligada a cerrar y que este mes es «crucial» para ellos.

La presidenta cuenta que las estaciones aragonesas «ya hemos empezado a percibir el anticipo» previsto por el Gobierno para paliar en parte el descuento de los 20 céntimos sobre el precio del monolito. No hay números concretos, pero sí señala que en España hay alrededor de 11.000 estaciones de servicio y de las 3.800 que lo han solicitado, «lo han recibido 2.500», o sea, casi un 66%.

La medida ha generado «mucha incertidumbre» puesto que aunque se aplicó el 1 de abril ninguna estación de servicio «había empezado a recibir el anticipo hasta el 4 de abril». Y además hay que tener en cuenta, señala que se «calcula en base al 90% del volumen medio mensual de los litros en 2021», fecha en la que todavía había restricciones y las ventas eran «entre un 10 y un 30% menos de lo habitual».

Soto reconoce que el descuento «no es la medida más adecuada porque había otras formas de bajar el precio» como son la rebaja temporal del IVA o del impuesto de hidrocarburos o aumentado la devolución del gasóleo no solo al transporte pesado sino al ligero. Se quejan de que «no han contado con nosotros» y de que «se nos haya trasladado la responsabilidad siendo que no somos ni la petrolera ni banqueros».

Recibir este anticipo (20 céntimos que se reparten 15 el Gobierno y 5 la petrolera) les permitirá «tener un poco más de capacidad», asevera Soto, quien afirma que «el carburante sigue siendo caro» y desconocen si van a poder «cubrir» ese dinero que han adelantado. Será este mes, que califica de «crucial», el que marque el futuro de muchas de las estaciones de servicio de Aragón.

Recurrir el decreto

Pero además de incertidumbre, Soto señala que existe mucha «inseguridad jurídica», por lo que anuncia que desde Cees (patronal de las gasolineras) «vamos a recurrir» el decreto ley 6/22 de la rebaja de 20 céntimos pero «no porque no estemos de acuerdo en bajar el precio» si no por «la forma en la que se ha diseñado y ejecutado la medida» ya que, insiste: «pedimos que nos escucharan y nos ofrecimos a colaborar pero no nos han hecho caso» , así que van a recurrir porque «estamos en plazo». Pero sobre todo porque se va «contra los intereses del sector» pero sobre todo por esa inseguridad jurídica, insiste la presidenta de Aesar, porque «no sabemos cómo se va a contabilizar, ni si va a repercutir fiscalmente», ni qué les va a solicitar la agencia tributaria para justificar esas ventas.

Ese descuento ha provocado que algunas gasolineras hayan notado un aumento de dispensación de carburante, que Pilar Soto, considera de «lógico», aunque depende de donde esté situada, y además no ha sido sostenido porque se produjo sobre todo los primeros días, ya que los consumidores que tenían que llenar el depósito a finales de marzo, si podían esperaban y ya lo hicieron el 1 de abril, con la aplicación del descuento. Estos días también habrá un aumento porque «la Semana Santa es época de muchos desplazamientos, sobre todo tras dos meses» con poca movilidad por la pandemia.

El precio será el más alto de la historia en fechas de Semana Santa El precio de los carburantes será el más alto de la historia en una Semana Santa, a pesar de la bonificación de 20 céntimos por litro que entró en vigor el pasado 1 de abril para todos los consumidores. El valor ya registra este descuento y ha caído hasta un 11,27%, aunque se mantiene en unos niveles nunca vistos para esta festividad. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha bajado un 11,27% con respecto a la semana pasada, hasta situarse en los 1,613 euros, su nivel más bajo desde finales de febrero, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press. En el caso del diésel, que consolida el sorpasso que protagonizó la pasada semana a la gasolina, superando su precio por primera vez desde diciembre de 2011, la caída es del 10,34% con respecto a hace siete días, para retroceder hasta los 1,647 euros el litro, en niveles de principios de marzo. Aún así, el precio medio de gasolina y diésel para estas fechas será un 22,2% y un 38,4%, más caro que la Semana Santa de 2021.

En España sí que se ha dado algún caso de cierre por «problemas informáticos y por considerar que no era viable adelantar ese dinero. En Aragón sí le han transmitido ese temor alguna estación pero «no que la haya llevado a efecto porque tras 8 días es pronto para hacer balance» por lo que habrá que esperar a «final de mes».

Sin embargo sí que ha notado incluso en primera persona que aumentan los que se van sin pagar. «Siempre ha habido picaresca» pero si pasa, hay que denunciar porque «está cometiendo un delito leve de estafa» que implica indemnización y multa.

Preguntada por su opinión por la denuncia de Facua de que una decena de gasolineras en Aragón (unas 200 en España) habían subido el precio justo antes de la aprobación del decreto, señaló que no le consta que estén asociadas puesto que «somos los primeros que queremos que cumplan la legalidad». Además, añade que en Aragón es un sector muy amplio: las hay automáticas, sin personal, cooperativas o en supermercado o petrolera y también pymes no asociadas, pero incide que son hechos que «perjudican al consumidor y suponen competencia desleal».