Patronal y sindicatos de Aragón acogen con dudas el adiós a las mascarillas

Un día después de que se anunciara –no que se hiciera efectivo– el adiós a las mascarillas en interiores han comenzado a surgir las preguntas, si no antes. Primero fueron los sanitarios los que abogaron por su eliminación después de Semana Santa y una vez confirmada la fecha, fue la población la que apostaba por la prudencia. Todavía sin conocer la letra pequeña del decreto que aprobará el Consejo de Ministros el 19 de abril y que se publicará el 20 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las dudas es la palabra que más repiten desde tanto desde la patronal como de los sindicatos mayoritarios. De hecho, tanto Cepyme como UGT como CCOO –CEOE ha preferido no hacer declaraciones hasta que no apareciera el real decreto– no quisieron valorar si era o no hora de abandonar el tapabocas puesto que depende de los epidemiólogos y expertos pero han asegurado que habría que tener en cuenta los tipos de trabajo, los espacios o incluso la edad de los trabajadores.

