La Inteligencia artificial, ¿es una buena herramienta para el periodismo?

La Inteligencia Artificial va poco a poco formando parte de la vida diaria y de las profesiones. También del periodismo. Etopia ha acogido esta mañana la jornada On topic sobre Inteligencia Artificial y Periodismo donde han intervenido diversos especialistas. José Carlos Sánchez, periodista y miembro de Prodigioso Volcán, ha analizado el documento IA para periodistas, una excelente guía para introducirse en la disciplina y que repasa cuestiones como la historia de la disciplina, los diferentes tipos de inteligencia artificial que existen, usos que le está dando el periodismo hasta el momento o casos concretos de medios de comunicación que han implementado proyectos destacables.

Para Sánchez, la Inteligencia Artificial es esencial para el periodismo desde dos perspectivas, como herramienta, que sirva para “hacer mejor el trabajo”, como puede ser, por ejemplo, para transcribir una entrevista, pero también como “reflexión” ya que se trata de un aspecto que afecta no solo al periodismo sino que está transformando la sociedad. De hecho, una de las misiones del periodismo es “observar y comprender lo que ocurre para contarlo”.

En muchas ocasiones se cree que la Inteligencia artificial solo sirve para programar, pero no solo es así, ya que ya se utiliza para conceder ayudas, en los motores de búsquedas y para procesar información, incluso para “decidir a quien se contrata”. Pero “un teclado predictivo también es inteligencia artificial”.

En este sentido, Sánchez diferencia entre la que se ve en las películas, que denomina, “dura" y la “débil”, que es la que “contesta peticiones, te recomienda películas, música, etc…”.

Desde Prodigioso Volcán ayudan a las empresas a esa transformación digital, y ve tres campos en los que se puede trabajar: El reporterismo, que tiene que ver con “buscar información, fuentes y encontrar la noticia”; la producción, o cómo esa información se puede convertir en una newsletter o un audio; y la tercera pata, que es la de “distribución y recomendación de contenidos según lo que ha visto o leído”. Eso, ahora que los medios incluyen “más muros de pago” sirven para “ofrecer mejores experiencias”. Si una plataforma de streaming siempre ofrece lo mismo, dejará de tener suscriptores, señala.

Pero la Inteligencia Artificial también se puede usar para un análisis de tendencia en redes sociales, para “ver de qué se habla y qué funciona”. Pero esta técnica no sustituye al profesional porque “una máquina no tiene contexto”, aprende de “lo que tú le das” porque eso no hay que pensar que “sustituye el rol del profesional sino que le complementa” facilitando la labor del periodismo de datos

Debate

Además de José Carlos Sánchez, han participado en la jornada, Nelly Luna, formada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y parte del equipo de los Papeles de Panamá, la investigación global ganadora del Premio Pulitzer 2017. De forma telemática hablo sobre El caso de Funes, un algoritmo contra la corrupción creado por el medio de comunicación peruano Ojo Público. “La herramienta analiza miles de datos en contrataciones públicas del Estado peruano, e identifica relaciones políticas y financieras a través de un modelo algorítmico que pondera escenarios de riesgo de corrupción en Perú”. A partir de los resultados que ofrece la herramienta, el medio ha desarrollado hasta la fecha tres investigaciones.

David Torres y Patricia Ventura han ahondad en los desafíos que plantea la integración de la Inteligencia artificial en las redacciones desde el punto de vista de la ética periodística. Por ejemplo, en cómo prácticas como la personalización y generación automatizada del contenido pueden generar dilemas éticos y afectar a principios éticos del periodismo afectan. Y reflexionado sobre cómo se adapta la ética periodística tradicional a esta tecnología, si siguen vigentes los grandes valores del periodismo (verdad, justicia, libertad, responsabilidad) y qué otros principios cobran peso y se resignifican en este contexto.

La jornada también ha incluido un taller de programación para periodistas a cargo de Borja Andrino, ingeniero Informático y Graduado en Matemáticas, además de Máster en Innovación e Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación. En el encuentro se analizó qué utilidad puede tener para un periodista el uso del lenguaje de programación R (o algún otro) para su día a día, desde la 'limpieza' de datos a la búsqueda de enfoques.