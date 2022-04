El actor malagueño Antonio Banderas mostró con orgullo en su ciudad natal el Premio Tercerol, que cada año entrega la Asociación para el Estudio de la Semana Santa de Zaragoza. El pasado sábado, el Banderas mostró en público el galardón durante el encendido de velas de La Virgen de Lágrimas y Favores, que ha salido este domingo en la ciudad andaluza, haciendo así un guiño de cariño a la hermandad de la capital aragonesa.

Este premio le fue concedido el pasado 31 de marzo durante el curso del XIV Concierto de Música de Semana Santa en la iglesia de Santa Isabel de Portugal. En cambio, no pudo recogerlo personalmente y fue su hermano, Francisco Javier Banderas, quien acudió al acto. "Es el primer reconocimiento que tenemos fuera de la provincia de Málaga y nos da fuerzas para seguir trabajando en todos los proyectos que tenemos", dijo entonces.

Antonio Banderas es uno de los personajes públicos que con mayor devoción viven la Semana Santa de su tierra, independientemente de los proyectos en los que esté embarcado. Por eso, ya se ha dejado ver en estos compases iniciales de la festividad junto con sus familiares y amigos. Es una cita que no se pierde ningún año, inculcado por una tradición familiar. De hecho, no se la perdió ni en 2017, cuando meses antes sufrió un ataque al corazón. s a su tierra para no perderse las procesiones.